Marc Gasol abre la puerta a cambiar de equipo en la NBA: “No puedo asegurar nada sobre mi futuro”

La figura del pívot español Marc Gasol se hace sentir tanto dentro del campo como en el vestuario de los nuevos Grizzlies de Memphis, pero siempre rodeado de un comportamiento ejemplar, educado y directo en su expresión, alejado de escapismos o frases hechas. Como cuando habló con la Agencia EFE sobre su futuro y dijo que su único "compromiso" es darlo siempre todo en el campo, sin preocuparse de nada más.

Marc Gasol, de 33 años, tiene todavía contrato en vigor con los Grizzlies por dos temporadas más, pero es consciente que dentro del mundo de la NBA todo puede cambiar en cualquier momento, de ahí que nunca se puede adelantar la frase de “éste será mi último equipo como profesional”.

“No se sabe nunca”, admitió Marc Gasol. “Lo que sí tengo muy claro y ninguna duda es que en los próximos meses o años, o lo que sea, voy a darle a mi equipo todo lo que tengo. Eso es algo de lo que estoy seguro, lo que al final nunca se sabe es lo que puede pasar en este deporte, pero lo que tengo muy claro es que sea el tiempo que sea el que me quede en Memphis voy a dar el máximo posible”.

Marc Gasol se siente más ilusionado que nunca con la nueva reconstrucción que ha iniciado el equipo esta temporada y de la que piensa que su filosofía principal es la de volver a estar en los ‘playoffs’.

Sigue soñando con hacer historia

Todo eso me hace sentir muy, muy bien”, admitió Marc Gasol, que ha jugado siempre con los Grizzlies. “Contento porque el equipo tiene de nuevo un objetivo de ‘playoffs’ muy claro, aunque trabajamos en la química del equipo y en la identidad, que sobre todo, en ataque, nos falta un poco, porque la mayoría de las piezas son nuevas, pero bueno, contento, y animado”.

Al veterano pívot, que lleva ya 11 temporadas en la NBA, para nada le preocupan los halagos que le sitúan cerca de su mejor nivel de rendimiento en el campo, semejante al que tuvo en el 2013 cuando recibió el premio de Jugador Defensivo del Año.

“No lo sé. Eso de los números no sé como funcionan. Me da igual, lo que más me importa y me preocupa es ganar partidos, ayudar al equipo a estar ahí arriba y lo demás para mi es algo secundario. Se trata de un juego colectivo, y aunque los premios o menciones individuales están bien, pero solo valen cuando ganas”, subrayó Marc Gasol, que en lo que va de temporada tiene promedios de 16,1 puntos; 8,6 rebotes y 1,4 tapones.

No acabó bien la pasada temporada para los Grizzlies ni tampoco para Gasol, pero el jugador de Sant Boi reconoce que cada año es algo especial para un profesional en su desarrollo y crecimiento, pero sobre todo de compromiso con la profesión, y por lo tanto el 2018 que acabó no fue la excepción.

“Siempre, todos los años tienen algo de especial. Conforme te vas haciendo mayor todos los años los valoras más porque no sabes nunca cuando esto se puede acabar”, argumento Gasol. “Cuando eres joven piensas y te crees invencible, pero desde hace un par de años yo estoy valorando mucho lo que es vivir cada año, disfrutar de lo que hago, la suerte que tengo de hacer lo que hago y tener salud, sobre todo, porque este deporte sin estar bien físicamente no puedes rendir”.

Con esa misma filosofía afronta el Nuevo Año 2019 del que espera sobre todo salud y lo mejor en el apartado deportivo.

“Pues lo que se dice siempre felicidad y salud, porque al final tener la salud es lo más importante y ser feliz con lo que uno hace y para mi es lo principal”, destacó el internacional español.

Dentro del mundo de la NBA, el 2019 podría ser el año especial para los dos nuevos fenómenos que han llegado a la competición y dentro de la Conferencia Oeste, como son los aleros, el novato esloveno Luka Doncic y la súper estrella LeBron James, el gran fichaje del pasado verano con Los Angeles Lakers.

“Bueno, Luka (Doncic) está jugando muy bien, muy cómodo. Está también en un equipo (Maverick de Dallas), donde tiene un gran sistema y lo ha demostrado Rick Carlisle, como uno de los mejores entrenadores de la NBA”, analizó Gasol. “Carlisle va a ser capaz de darle los espacios que necesita y, aparte, él (Doncic) tiene talento para aprovecharlo y está respondiendo a esa responsabilidad que le han dado”.

El internacional español no siente ningún tipo de sorpresa por lo que hace o puede hacer James, dado que ya lo ha demostrado con todo lo que ha conseguido en su brillante carrera profesional, merecedora de tener ya asegurado un puesto especial dentro del Salón de la Fama.

“En cuanto a LeBron James, es un profesional que lo único que ha hecho ha sido cambiar de conferencia por primera vez y que absorbe mucho el juego. Salvando las distancias, lo que hace en Houston, con los Rockets, James Harden, el controlar el balón y tomar decisiones. Modelos y virtudes diferentes, pero bueno, son jugadores que saben que hacer cuanto tienen el balón en las manos y generan muchos problemas”.

Pero los Grizzlies también se sienten muy “satisfechos” con la presencia del ala-pívot novato, Jaren Jackson Jr., seleccionado con el número cuatro en el pasado sorteo universitario, después que Doncic se había ido a Atlanta con el número tres y vendido sus derechos a los Mavericks, y al que consideran un gran jugador con un una enorme proyección de futuro.

“Sin duda. Lo veo muy bien, con la actitud, capacidades necesarias para estar en la NBA. Posee unas virtudes físicas especiales para jugar a esto. Además no tenemos que olvidar que apenas ha cumplido 19 años hace un par de meses, pues estoy muy contento de tenerlo aquí”, subrayó Gasol, quien admitió que tiene con el joven talento del equipo una responsabilidad especial.

“También es una gran responsabilidad por mi parte ayudarle, enseñarle lo que significa ganar y competir para este equipo de cara a los próximos años, cuando él pueda ser el relevo y el jugador que lleve el nombre de Memphis a lo más alto”, adelantó Gasol, en referencia a que la hora del relevo dentro del cupo de jugador franquicia de los Grizzlies, que él ocupa, ya está más cerca de darse.