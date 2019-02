El representante de Gareth Bale ha salido en defensa del futbolista del Real Madrid tras las críticas recibidas por lo sucedido en el Ciutat de Valencia

Gareth Bale está siendo muy criticado por sus últimas actuaciones, en especial por el desplante que hizo a sus compañeros tras marcar el gol de penalti ante el Levante. A Lucas Vázquez se lo quitó de encima cuando fue a abrazarle. Además minutos antes de saltar al campo había dejado de calentar sin permiso de Solari. Eso ha desatado una serie de críticas que, según ha declarado su agente, Jonathan Barnett en ESPN no le afectan en absoluto.

“Como siempre, Gareth Bale está bien. Esta basura no le molesta”, dijo el representante británico del futbolista galés. El extremo de Cardiff está muy molesto porque no es titular y considera que debería tener más minutos de los que actualmente le da Solari. Su suplencia en el Ciutat de Valencia no le sentó nada bien y decidió dejar de calentar antes de saber si saldría o no.

Esto ha desatado una serie de rumores sobre una mala relación con sus compañeros, a lo que su agente ha respondido que Bale “no tiene ningún problema con ninguno de sus compañeros”. Lo cierto es que el futbolista del Real Madrid está ganando enteros para abandonar la entidad en el próximo verano. Sus constantes desplantes y su bajo rendimiento han provocado que Solari le haya relegado al banquillo en los últimos partidos.

Sin ir más lejos ante el Atlético de Madrid, que también marcó, hizo un corte de mangas a la afición colchonera que a punto ha estado de salirle muy caro. Finalmente Competición ha decidido no sancionarle y podrá jugar tanto el Clásico de la Copa del Rey como el de la Liga Santander del próximo sábado, también en el Santiago Bernabéu.