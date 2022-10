Cada día está más cerca ese 11 de noviembre, fecha en la que Luis Enrique dará a conocer la lista de convocados de España para el Mundial de Qatar 2022. Está por ver cuánto serán los citados por el gijonés, si 25 o 26, y todavía quedan algunas posiciones que están en el aire. Una de ellas puede ser la del lateral izquierdo, donde tiene múltiples opciones y podrían darse sorpresas importantes según lo que suceda en las casi tres próximas semanas. ¿Podría ser Balde el próximo Gavi de Luis Enrique?

Todos recordarán la primera citación de Gavi con la selección española. El sevillano, que había debutado hace muy poco con el primer equipo del Barça a las órdenes de Ronald Koeman aparecía entre los citados por Luis Enrique para sorpresa mayúscula de todos. Fue notorio porque para aquella ocasión el seleccionador presentó a los citados mostrando una tarjeta del jugador del videojuego FIFA, donde la media de valoración de Gavi era muy baja y aquello generó memes en las redes.

El rendimiento de Gavi, recientemente galardonado con los dos premios más destacados dedicados a jugadores jóvenes, como el Golden Boy y el Premio Kopa, dejan constancia de lo acertada que fue en aquel momento la decisión de Luis Enrique con el jugador, ya asentado tanto en el Barça como con España, un fijo en la lista si no ocurre ningún contratiempo.

A él puede recordar la situación de Alejandro Balde. El lateral zurdo del Barça está completando un inicio de temporada excepcional a las órdenes de Xavi Hernández y, por el momento, parece que tiene el lugar como titular por delante de dos veteranos y opciones del seleccionador para ese costado, tanto Marcos Alonso como Jordi Alba. Éste último, junto a José Luis Gayá, parecen las opciones más factibles de Luis Enrique para llevarse al Mundial, aunque eso parece haber cambiado.

La irrupción de Balde en el Barça y al nivel que lo está haciendo puede provocar un giro de guión en los planes de Luis Enrique. El joven canterano le ha adelantado por la izquierda a Jordi Alba, la opción más factible junto a Gayá para ese puesto en España, con Marcos Alonso y Marc Cucurella como otras alternativas. Pero el rendimiento de Balde está llevando a cuestionar a muchos si no sería idóneo que el seleccionador repitiera aquella polémica pero a la postre acertada decisión con Gavi.

«Con Gavi busco refrendar lo que he visto en estos partidos con el Barça. Es un jugador al que conozco desde hace bastante tiempo, de la cantera del Barça, y no tengo ninguna duda del rendimiento que tendrá en el futuro. Puede ser pronta su llamada, pero sé que puede ser un jugador muy importante para el futuro de su club y de la selección», fueron las explicaciones de Luis Enrique en aquel momento, dejando claro que no le importaba las dudas que pudiera suscitar su juventud: «Es un interior puro, muy al estilo Barça. Interesante con balón, con muchas cosas que mejorar, pero que creo que aporta cosas suficientemente interesantes para mí. Quiero verlo en el contexto de la selección y ver su respuesta aquí. Lo que he visto de él hasta ahora me gusta».

Y es que Balde, hasta esa temporada, no estaba ni siquiera en el radar de Luis de la Fuente con la Sub-21. Fue en esta última ventana cuando el seleccionador le convocó para la cita, siendo una de las grandes novedades para esta cita. Su proyección sería excepcional si en estos últimos partidos con el Barça antes del parón logra convencer a Luis Enrique y, posiblemente, deje en tierra a su compañero Jordi Alba.