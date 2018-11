Godín sigue esperando: “Aún no he renovado con el Atlético”

Diego Godín reconoció que todavía no ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid, que finaliza el próximo 30 de junio

Diego Godín es el padrino de la iniciativa solidaria que ha puesto en marcha VoHome Propiedades con la que se pretende fomentar la inserción en el trabajo de personas con Trastorno del Espectro Autista. El futbolista uruguayo repasó la actualidad del Atlético de Madrid, además de asegurar que todavía no ha firmado su renovación.

Acto solidario

“Los futbolistas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y hay que asumirla y devolver un poco de todo lo que nos da este maravilloso deporte. Nuestra presencia puede estimular y animar a otras empresas y difundir lo que se hace aquí. Estoy encantado y orgulloso de poder ayudarles”.

Lesiones

“Estoy bien. Tuve buenas sensaciones. Espero estar recuperado. Explicaciones no tengo, si tuviera la fórmula sería facilísimo. Es un año de Mundial, y es verdad que llegamos con menos pretemporada. También les pasa a los demás equipos. Es un año duro, especial y hay que asumirlo, hay muchas fechas FIFA, viajes… Los futbolistas a este nivel llevamos el cuerpo al límite”.

Renovación

“No he renovado y nada, aquí estoy”.

Suplentes

“El otro día había cinco bajas y el equipo estuvo espectacular, saliendo un compañero del juvenil y lo hizo espectacular. Esto habla de que el grupo está fuerte y lo más importante para mantener el éxito y las ambiciones es pelear por todo”.

Lesión de Giménez

“Está animado ahora, más de lo que esperaba. Estaba decepcionado y triste porque a nadie le gusta lesionarse. Lleva tres seguidas y habrá pensado que tiene que parar para estar bien. “.

Griezmann y el Balón de Oro

“Le gustaría ganarlo, no sé que pasará si no lo gana. Yo sé que no lo voy a ganar y estoy nominado, pero ojalá lo gane porque se lo merece. Los argumentos futbolísticos de títulos y trabajo de lo que ha hecho en el Atlético y en Francia los tiene, luego lo que decidan los que voten y tengan la última palabra… Yo deseo y creo que sería justo ganador.

El estilo del Atlético

“El Cholo fue claro el otro día. Llevo nueve años en el club, jugando ocho de la misma manera y creo que ha sido nuestro camino, la base del éxito y cuanto más estemos comprometidos, creamos en esta forma de jugar y sigamos al míster, vamos a seguir por buen camino. Estamos al cien por cien en lo que el Cholo nos transmite y lo plasmamos en la cancha.

Gelson

“Está bien, es un tipo con grandes condiciones, es difícil llegar a un nuevo club con las exigencias que tiene y las que tiene este cuerpo técnico que son diferentes a otros equipos. Ha ido entrando en el grupo y ahora ha tenido más participación en el equipo, lo hizo bien y jugó en Copa. Esto demuestra que el Cholo es consecuente, si los jugadores rinden y tienen minutos de calidad, al final se ven recompensados”.