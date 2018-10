Godín: “En el Mundial los árbitros se involucraron más con el VAR”

Godín atendió a los medios de comunicación en la previa del choque de Champions League frente al Brujas

Diego Godín fue el jugador encargado de analizar el encuentro de este miércoles contra el Brujas en la Champions League. El capitán del Atlético de Madrid habló de la importancia de conseguir los tres puntos en el Wanda Metropolitano. Además, volvió a salir a la palestra el buen uso del VAR en el Mundial tras la polémica en el derbi.

VAR

“No iba a decir nada, pero en el Mundial tuve una experiencia que fue positiva y buena. Allí los árbitros se involucraron mucho más y se detenían más a observar las imágenes, tomaban la decisión de acuerdo a la decisión que veían en la tele de al lado del campo. Sigo confiando en el VAR porque creo que es algo bueno para que se imparta justicia”.

Confusión con el VAR

“En lo personal lo tengo bastante claro. Me da más tranquilidad porque sabes que todas las jugadas se ven y las que no están siendo observadas. Se imparte más justicia. Luego va a haber muchas jugadas que van a ser parte del juego, como son la interpretación porque es parte del fútbol que seguirán siendo la esencia y que dependerán del árbitro. Mi experiencia fue buena”.

Importancia de ganar en casa

“Muy importante, más en una fase de grupos. Empezar ganando fuera de casa fue vital. dependerá de nosotros lo que hagamos en casa y hacernos fuertes. con la experiencia del año pasado, no ganar en casa nos costó la eliminación”.

Final en el Wanda Metropolitano

“El cambio no nos perjudicó el año pasado, no fue el culpable de ser eliminados, quedamos segundo en Liga y ganamos una Europa League. Venimos bien, de menos a más, reforzados. Llevamos el cambio de forma positiva. La eliminación temprana no fue por eso, son momentos de equipo. Ahora estamos fuertes y hay que aprovecharlo”.

Favoritos

“La experiencia se logra viviendo las situaciones. Ahora ganamos fuera en Mónaco, jugamos en casa ante un equipo que viene ilusionado y confiado en sus opciones. Sabemos qué importancia tiene cada punto. Lo enfrentamos como si fuese una final”.