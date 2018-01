La Juventus pregunta al Atlético por Carrasco

La Juventus ha llamado al Atlético de Madrid para preguntar por Yannick Carrasco. Así lo aseguran Sky Italia. El medio informa que el conjunto bianconero estaría interesado en hacerse con los servicios del atacante belga en este mercado invernal. A falta de cuatro días para que se cierre, parece complicado que el jugador abandone la disciplina rojiblanca este mismo curso, a no ser que los turineses planten encima de la mesa una suculenta oferta.

La lesión de Cuadrado, que podría pasar por el quirófano aquejado de pubalgia, hace que los italianos necesiten reforzarse de cara a afrontar lo que queda de campeonato y de Liga de Campeones. Aunque en el caso del atlético no podría disputar la competición europea, al haberla jugado con los del Cholo.

La Juve habría iniciado los contactos para hacerse con el extremo, por si les falla su primera opción. Politano, jugador del Sassuolo, es la prioridad de la escuadra juventina para reforzar la posición, aunque se encuentra en plena pugna con el Nápoles por el jugador. En caso de no darse, los bianconeri se plantearían abordar su plan B.

No será nada fácil que el belga salga este invierno del conjunto madrileño. Pese a que la llegada de Vitolo hace que el jugador vaya a tener menos minutos en el equipo, el conjunto rojiblanco no quiere dejarle marchar. Al menos, por una cantidad inferior a los 60 millones. Esa fue la cantidad que rechazaron en verano al recibir una oferta del Barcelona. Cierto es que, entonces, los del Manzanares se encontraban sancionados por la FIFA y no podían recomponerse si Carrasco se hubiera marchado.

A falta de unos días para que el mercado eche el cierre, los colchoneros cuentan con Carrasco de cara al final del curso. El conjunto del Piamonte podría presentar una oferta en los próximos días con el objetivo de llevárselo. La cuestión estará en si la propuesta es lo suficientemente buena como para que la directiva del Atlético de Madrid diese el visto bueno a la operación y apruebe la venta del belga.