En la recta final de una temporada para olvidar al Atlético se le presenta la oportunidad de avanzar en la competición que del primero al último de sus seguidores sueñan con ganar tres tres finales perdidas. El Manchester United de Cristiano Ronaldo será esta noche (21.00 horas Metropolitano) el escollo para acceder a la ronda de cuartos de la Liga de Campeones en la que posiblemente debería hacer frente a uno de los grandes trasatlánticos del fútbol europeo.

No existen demasiadas esperanzas de que la aventura rojiblanca en la Champions pueda ir mucho más allá de esta eliminatoria, pero nadie apostaba tampoco un céntimo por un equipo como el Tottenham y hace sólo tres años que se plantó en la final que precisamente se disputó en el campo del Atlético de Madrid, y que acabó ganando el Liverpool de Jurgen Klopp.

Con el espíritu del 0-3 de Pamplona y la motivación que implica jugar una competición de esta trascendencia afronta el Atlético el partido de esta noche ante un rival que de la mano del alemán Ralf Rangnick, un director deportivo metido a entrenador, ha sido capaz de superar un enorme bache y llega al choque ante los rojiblancos en un buen estado de forma, en cuarta posición de la Premier y con una línea ascendente muy marcada.

El Manchester, que cayó ante el Villarreal en el última final de la Europa League, está cargado de estrellas y una de ellas pudo haber disputado el partido en el otro bando. El Atlético eligió en 2019 a Joao Félix descartando el fichaje de Bruno Fernandes, que era la gran figura del Sporting de Lisboa y que le hubiera salido además mucho más barato. Fernandes iría finalmente al Man’U en enero de 2020 y en Inglaterra ha confirmado su imparable progresión.

Eso sí. Joao tendrá esta noche la oportunidad de demostrar que su club no se equivocó al escogerlo a él. El menino será de la partida, formando en ataque con Ángel Correa, como premio a su buen partido en Pamplona, donde marcó un gol y le dio otro a Luis Suárez. No está siendo una buena temporada para el portugués -ninguna de las que ha jugado hasta ahora en el Atlético lo ha sido-, y apenas ha destacado en grandes choques. Hoy está ante una ocasión única de reivindicarse.

Sin Koke ni Carrasco, con Lemar recuperado a última hora, y con Griezmann y Luis Suárez esperando su oportunidad en el banquillo afronta el Atlético un encuentro en el que Simeone está obsesionado por dejar a cero su propia portería, pese a que a partir de estas eliminatorias se suprime el valor doble de los goles en campo contrario. Aún teniendo en cuenta este detalle el Cholo parece decidido a volver al sistema de tres centrales y a protegerse además con un centro de campo muy físico desde el que anular la previsible avalancha que recibirá por parte del Man’U. El mozambiqueño Reinildo Mandava se estrenará como central, mientras que el brasileño Lodi será hoy quien ocupe el lateral izquierdo. Simeone cuenta con Mandava para frenar a la gran pesadilla rojiblanca, Cristiano Ronaldo, que se moverá por su zona de influencia.

Cristiano no fue titular el pasado fin de semana ante el Chelsea porque la delantera la formaron Rashford y Jadon Sancho -autor del gol-, pero es bastante probable que hoy sea de la partida. El que no estará en cambio es el veterano uruguayo Edinson Cavani, que estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid, y que se ha quedado en Inglaterra a causa de un problema muscular. En cualquier caso Rangnick tiene alternativas en ataque más que suficientes como para que la ausencia de Cavani no sea un verdadero quebradero de cabeza.

Se espera un ambiente extraordinario en el Wanda. El club ha vendido las 58.000 entradas de las que disponía, de las que 2.300 serán para los aficionados ingleses, y le dará color al partido con la exhibición de un mosaico formado por 55.000 cartulinas. Es un día de choque grande y el Atlético de Simeone no suele fallar en ocasiones como ésta, aunque en esta extraña temporada nada sucede nunca de acuerdo al guión previsto.