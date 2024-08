Atlético-Espanyol: entra en juego la División B de Simeone

El Atlético vuelve al ruedo tres días después de haber goleado al Girona, en un partido con más goles que juego, sobre todo en la primera parte, para verse las caras con otro equipo catalán, el Espanyol, el único junto al Valencia que no ha sumado aún un solo punto en el Campeonato. Simeone prepara rotaciones porque el sábado toca visitar San Mamés en un choque de máxima intensidad y, en principio, habrá novedades en todas las líneas salvo en la portería, donde acaba de llegar el argentino Juan Mosso para competir con Oblak.

Según lo ensayado ayer en el entrenamiento el Cholo introducirá cinco cambios con respecto al once titular ante el Girona el pasado fin de semana. En defensa entran Nahuel Molina por Llorente y Witsel por Giménez; en medio campo Koke toma la plaza de Pablo Barrios y Conor Gallagher deja en el banquillo a Lino, mientras que arriba el noruego Sorloth reemplazará a Griezmann. De todos modos, tampoco es descartable que a última hora el entrenador argentino cambie de idea.

Tras la apurada victoria del Barcelona en Vallecas el Atlético no tiene acceso al liderato, que seguirá siendo de los catalanes. Sin embargo puede seguir a rebufo, a sólo dos puntos de distancia, y a la espera de lo que haga el Real Madrid el jueves en Las Palmas. Tanto Simeone como los jugadores son conscientes de que si quieren pelear por la Liga deben sumar la mayoría de puntos posibles.

El Espanyol de Manolo González ni ha puntuado ni ha marcado todavía un solo gol y no parece que esté en condiciones de presentarle demasiada resistencia al Atlético, pero conviene no olvidar que en su última visita al Metropolitano arrancó un sorprendente empate a uno. De hecho, los catalanes fueron en mayo de 2018 el primer equipo nacional que ganó un partido en el nuevo estadio rojiblanco, así que más les conviene a los de Simeone estar atentos si no quieren llevarse una sorpresa desagradable.

Pita De Burgos Bengoetxea, con Iglesias Villanueva en el VAR, y el Atlético empieza a estar con la mosca tras la oreja con los árbitros. En la primera jornada en Villarreal le escamotearon un penalti sobre Correa que pudo haberle dado la victoria y en la segunda aún colea la forma en la que se le perdonó la tarjeta roja a Gazzaniga, portero del Girona, en la jugada que dio luego origen al gol de Griezmann.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel Molina, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Riquelme, De Paul, Koke, Gallagher, Julián Álvarez y Sorloth.

Espanyol: Joan García, Tejero, Hilali, Kumbulla, Sergi Gómez, Brian Oliván, Aguado, Gragera, Álex Kral, Puado y Alejo Veliz.

Árbitros: De Burgos Bengoechea (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.30 horas.