Atlético-Brujas: Mignolet y la maldición de Jensen

Obligado a ganar pero, sobre todo, a no perder, el Atlético recibe esta tarde (18.45 horas) al Brujas en un partido absolutamente decisivo que se complementará con el resultado en Alemania del Bayer-Oporto. Portugueses, alemanes y españoles llegan al arranque de la segunda vuelta de la fase de grupos empatados a tres puntos, a seis de distancia de los belgas, líderes incontestables tras tres jornadas magistrales en los que su portero, el internacional Mignolet, aún no ha recibido un solo gol.

Simon Mignolet fue hace ocho días en el Jan Breydel el mejor jugador sobre el terreno de juego. El Atlético se vio impotente para batirle, incluso desde el punto de penalty. Fue un caso idéntico al del danés Birger Jensen, portero del Brujas en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Europa de 1978 entre belgas y españoles. Jensen también fue aquella noche un coloso y tampoco pudo con él el equipo que dirigía Luis Aragonés que, para más paralelismos, también falló un penalty, ejecutado por Marcial. La única diferencia es que, mientras el de Griezmann se fue al larguero, el de Marcial fue rechazado por el meta danés en una parada increíble.

Jensen no tuvo tanta suerte en el partido de vuelta en el Calderón. Marcial se tomó la revancha marcándole dos goles, pero para desgracia del Atlético no fue suficiente porque el delantero belga Lambert batió en dos ocasiones a Reina y el 3-2 final resultó baldío para la clasificación del equipo hacia las semifinales. El de esta noche no será un choque tan decisivo, pero el reto de acabar con la imbatibilidad de Mignolet será tan arduo como lo fue hace 44 años encontrar el camino de vulnerar a Jensen.

Si el Atlético gana se queda con seis puntos, a tres del Brujas y dependiendo de la diferencia de goles para saber si es segundo o tercero de grupo. Llega a la jornada con un saldo paupérrimo de -3, igual que el Oporto. En eso el Leverkusen tiene ventaja, ya que presenta un balance de -1. Evidentemente lo que más interesa es que en Alemania el partido acabe en empate. De ser así, si los rojiblancos ganan luego al Bayer y el Brujas derrota al Oporto la última jornada será absolutamente innecesaria.

Más complejos son los cálculos en caso de empate o derrota del Atlético. La peor combinación sería perder y que ganara el Bayer. En ese caso habría que vencer dentro de dos semanas a los alemanes en el Metropolitano por tres goles de diferencia y luego ganar en la jornada final en Oporto. Complicadísimo. De ahí la importancia de sumar esta noche, porque en ese caso el equipo llegaría a las dos últimas jornadas dependiendo de sí mismo.

«Imaginábamos a estas alturas mejores números de los que tenemos», dijo ayer Simeone en la conferencia de prensa previa al partido. El argentino ha convocado a 21 jugadores. Todos los que tiene disponibles salvo los lesionados Llorente, Felipe y Reguilón. Los jugadores del filial Alberto Moreno y Gomis completan la lista, y en cuanto a la alineación, atendiendo a lo que ha ensayado el Cholo durante la semana, sería la misma que ante el Girona con los cambios de Saúl por Carrasco y Morata por Cunha, por lo que jugarían Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo, Saúl, Koke, Witsel, Correa, Griezmann y Morata.