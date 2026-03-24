El Athletic convoca elecciones y Uriarte revela amenazas: «Me lleva a épocas muy oscuras de Euskadi»

El Athletic comenzará una nueva era en la presidencia del club. Así lo ha comunicado este martes su presidente, Joan Uriarte, en la rueda de prensa de cara a las elecciones a la presidencia y Junta Directiva que se celebrarán el próximo 8 de mayo en San Mamés. Aunque el proceso electoral y el cese de la actual Junta Directiva no empezarán hasta el 29 de marzo, Uriarte ha desvelado amenazas muy duras hacia él y su familia estos últimos meses.

A partir de dicho día, se abrirá el plazo para que las personas interesadas en presentar dichas candidaturas, para que así la Junta Directiva pueda iniciar los trámites correspondientes para obtener los avales. Una vez se publique dicha convocatoria para las elecciones, aquellas personas que deseen presentarse podrán comunicarlo al club. Para ello, tendrán que presentar una solicitud promovida por un mínimo de nueve personas que integrarán la posterior candidatura, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento Electoral.

Sin embargo, el principal foco de la rueda de prensa de Uriarte radica en las amenazas sufridas por parte de los ultras del Athletic, que no dudó en denunciar públicamente: «Recibirlas no es nada bonito. No es plato de buen gusto recibir amenazas de muerte y que vengan a tu casa a hacerlo. No sé qué hay detrás, pero creo que defendemos los valores del Athletic. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y por eso igual la consecuencia es recibir esas amenazas. Estoy tranquilo y con fuerzas».

«Por la calle se me acercan por detrás a recordarme esas visitas a casa y que saben por dónde vivo y me muevo. Eso me recuerda a hace años y a épocas en Euskadi muy oscuras. Pero mi vida sigue igual y no he cambiado nada. Habrá gente que piense que hice cosas mal, y acepto la crítica, pero estas personas deben ir por otro cauce», añadió Uriarte.

También habló sobre la marcha de Ernesto Valverde a final de temporada: «Acordamos su salida. Las cosas están claras y nos va a dar más fuerza para hacerle una buena despedida a final de temporada. Queremos entrar en Europa. La información del próximo entrenador la daré en la siguiente rueda de prensa. Ha sido una gozada estar cuatro años con él. Es alguien que nos ha dado mucho. Estábamos en buenas manos y siempre hemos tenido buena comunicación. Así llegamos a la conclusión de que este ciclo ha llegado a su fin. El tiempo dirá y no será algo fácil, pero lo haremos bien», dijo.