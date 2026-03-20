Es oficial: Ernesto Valverde no seguirá en el Athletic la próxima temporada

Ernesto Valverde dejará el Athletic de Bilbao a final de temporada. El club lo ha hecho oficial este viernes 20 de marzo, con casi tres meses aún de competición por delante, una decisión consensuada con el club vasco pero tomada por parte del entrenador, que entiende que su ciclo en San Mamés se ha consumido.

«Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros», ha transmitido Ernesto Valverde a través de un vídeo en el que anuncie su adiós a final de temporada del Athletic.

El aún entrenador del Athletic ha recalcado que pese al anuncio, quiere destacar «que nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis», demostrando su plena concentración en lo que resta de aquí a final de temporada: «Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda».

Ernesto Valverde es el entrenador de toda la historia del Athletic de Bilbao que más veces ha dirigido al equipo desde el banquillo tras tres etapas diferentes al frente del equipo. Este próximo domingo ante el Betis cumplirá su encuentro número 495 como técnico de los leones y, al final de temporada, ya habrá superado la barrera de los 500 duelos.

Ernesto Valverde debuta en la élite tras hacer un gran año con el filial del Athletic. En la temporada 03/04 asume el cargo de entrenador, con los que suma dos campañas y 93 partidos. Tras aquello entrena a equipos como Espanyol, Olympiacos, Villarreal y Valencia antes de su segunda etapa en San Mamés.

ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada. «Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club» «Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar» Queda pendiente una despedida a tu altura, mister. — Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2026

Entre 2013 y 2017, Valverde toma las riendas de nuevo del Athletic. En esta ocasión, además de jugar la Champions League, logra proclamarse campeón de la Supercopa de España. En total suma 213 partidos en esta etapa, que paraliza para entrenar al FC Barcelona durante tres temporadas.

Al igual que entonces, Ernesto Valverde vuelve al Athletic de Bilbao para una tercera etapa, de nuevo cuatro temporadas y otro título en sus vitrinas: una nueva Copa del Rey. A estas alturas de temporada acumula 188 partidos en esta etapa, que rozarán los 200 una vez finalizado el curso y se despida por tercera vez de San Mamés. ¿Habrá un cuarto regreso?

En sus 494 partidos dirigidos con el Athletic de Bilbao hasta el momento, Ernesto Valverde ha sumado 227 triunfos, 113 empates y 154 derrotas. Al rival al que más veces se ha enfrentado es al Barcelona, con 30 duelos directos en 10 temporadas, aunque con bagaje pobre en resultados. Ante el Valencia y Atlético de Madrid se ha medido en 23 ocasiones, seguido de Sevilla y Real Sociedad con 22 y Celta de Vigo, Betis y Villarreal con 21.