Athletic – Barcelona | A inscribirse en la final

Qué empiece la fiesta. Athletic, campeón de Copa del Rey, y Barcelona, subcampeón de Liga, se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se jugará en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí, a las 20:00 hora peninsular española. Este encuentro, como casi todo lo que rodea al Barça desde el pasado 31 de diciembre, está marcado por la situación de Dani Olmo, que, por el momento, sigue sin poder ser inscrito y se perderá el choque.

El Barcelona llega a esta cita con la intención de comenzar el año con un cambio de mentalidad y resultados. El equipo catalán se mide a un Athletic que, a pesar de un pequeño contratiempo en la Copa del Rey, llega con confianza y quiere alargar su buena racha en la Supercopa ante los catalanes.

Este enfrentamiento se ha convertido casi en una tradición en la Supercopa. Los dos últimos títulos del Athletic en la competición (2016 y 2021) llegaron tras derrotar al Barcelona. El último de ellos, jugado a partido único, se celebró en La Cartuja de Sevilla debido a la pandemia, pero este año el escenario es diferente. En esta edición, el equipo de Ernesto Valverde busca alcanzar una nueva final a costa de uno de sus grandes rivales.

Por su parte, el Barcelona tiene la oportunidad de ampliar su dominio histórico en la Supercopa, con la posibilidad de conquistar su decimoquinto título de la competición (ya posee 14, uno más que el Real Madrid y 11 más que el Athletic). Para los de Flick, ganar esta competición sería clave para cambiar su mala racha en Liga y hacer un reset mental que les permita afrontar lo que resta de temporada con otro enfoque.

El futuro de la campaña del Barcelona, sin embargo, estará marcado por cómo se resuelva el ‘caso Olmo’. De momento, Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos para disputar esta semifinal, salvo un cambio de última hora. Los intentos del club por encontrar una vía de inscripción no han dado resultados, y el caso se encuentra ahora en manos del CSD, aunque podría llegar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Raphinha, cuarto capitán del Barcelona, puso picante en la previa al responder a la pregunta de si a él le afectaría esta situación para fichar por los catalanes: «Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor estar aquí. Pero cuando he venido antes de fichar sabía la situación del club y esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada».

En busca del zarpazo

Ernesto Valverde llega a esta semifinal con la duda de Nico Williams. El extremo, quien estuvo cerca de fichar por el Barcelona en verano antes de decidir continuar en Bilbao, es seria duda debido a un fuerte golpe en su tobillo izquierdo. No entrenó con el grupo por precaución en la previa del partido. Williams fue suplente en el último encuentro del Athletic, en la Copa del Rey ante el Logroñés, aunque jugó 61 minutos y falló un penalti en la tanda que permitió a su equipo avanzar, pero generó preocupación. A pesar de ello, los vascos lleva casi dos meses sin perder, lo que contrasta con la situación del Barcelona.

Además de Williams, también se entrenaron al margen Oihan Sancet y Andoni Gorosabel. La presencia de Sancet está casi descartada debido a que no se ha recuperado por completo de una lesión en el tobillo.

Por su parte, Hansi Flick tiene dudas en el Barça. Lamine Yamal, la gran promesa de la cantera, está convocado y se espera que juegue, aunque ha estado más de un mes fuera de acción. Aunque aún no está al cien por cien, Flick comentó que está listo para participar y no descartó que pueda ser titular. También hay incertidumbre sobre la disponibilidad del central danés Andreas Christensen y el uruguayo Ronald Araujo, quien jugó en la Copa del Rey, pero no se encuentra en su mejor forma competitiva.

A la espera del CSD

El principal foco de atención, sin embargo, sigue siendo la situación de Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores están en Yeda a la espera de una posible resolución de última hora por parte del CSD que les permita jugar, especialmente en una hipotética final.

Independientemente de quién juegue, el Barcelona busca recuperar la versión que le permitió sumar victorias consecutivas al inicio de la temporada en la Liga y mantener su buen nivel en la Champions. No puede permitirse la versión actual, en la que ha ganado solo cinco de los últimos 21 puntos en el campeonato doméstico, a pesar de mostrar buen fútbol en varios partidos que terminaron en derrota, como el reciente frente al Atlético de Madrid. Esta Supercopa representa una oportunidad para cambiar el rumbo, pero el primer gran obstáculo es un Athletic que siempre se crece en este torneo contra los azulgranas. El espectáculo está servido.

Athletic – Barcelona: posibles onces