Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Alemania de MotoGP

Pecco Bagnaia se ha hecho con la pole en el Gran Premio de Alemania de MotoGP seguido Jack Miller y Luca Marini, segundo y tercero respectivamente. Jorge Martín venía rodando muy rápido pero una bandera amarilla en la última vuelta lanzada le impidió pelar por la pole, aunque eso sólo hizo que la remontada en la sprint fuera más espectacular y consiguiera la victoria que le coloca segundo del Mundial.

Por otro lado, la noticia negativa la protagonizó Marc Márquez. El piloto de Cervera se cayó hasta tres veces en la clasificación pero logró firmar un épico séptimo puesto en su trazado favorito, donde ha ganado 11 veces. Las cosas no salen, la Honda no tira y eso le hace arriesgar provocando varios errores y caídas. En la sprint sólo pudo ser undécimo pero este domingo tendrá una nueva oportunidad en la carrera larga.

