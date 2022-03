Marc Márquez tendrá que obrar el milagro para subirse al podio en el GP de Indonesia. El piloto español saldrá desde la decimoquinta posición después de caerse dos veces en la misma curva durante la sesión de clasificación. Fabio Quartararo saldrá desde la pole tras ser el más rápido en la jornada del sabádo.

Así queda la parrilla de salida

A crazy #MotoGP qualifying comes to an end! 🏁@FabioQ20 hits back as his contenders are littered through the grid! 👇#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/rOYaMeg9gk

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 19, 2022