Así es el circuito de F1 de Las Vegas: damos una vuelta en un simulador

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 presentó, de cara al año 2023, algunas novedades en su calendario, entre las que destacó sobremanera el regreso del Gran Premio de Las Vegas, que se presentó ya como una de las carreras más espectaculares en la historia de la competición, como una gran apuesta de Liberty Media para la conquista del mercado de Estados Unidos. La experiencia de recorrer el circuito de Las Vegas de F1 en un simulador ya se ha dado y demuestra que este es uno de los trazados más inverosímiles nunca vistos en el Mundial.

El circuito será de nuevo urbano, recorriendo algunas de las zonas más emblemáticas de la famosa ciudad de Estados Unidos, capital mundial del juego. Sin embargo, los simuladores de conducción nos llevan un paso más allá y gracias a una gran comunidad, la del simracing, podemos experimentar lo que sucederá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que se disputa del 17 al 19 de noviembre de 2023.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube CXC Simulations, podemos ver cómo el ex piloto de indicar y actual comentarista Townsend Bell se ha dado una vuelta por la nueva pista a los mandos de un Haas, pero no en el propio circuito de Las Vegas de F1, si no en un espectacular simulador que recrea todo lo que le puede suceder a los pilotos.

Lo que podemos comprobar en la pista de Las Vegas, es que es una mezcla entre tramos largos y de altísima velocidad y de otras muchas curvas cerradas y complicadas que están cerca de la zona de las tribunas. Una auténtica montaña rusa de sensaciones que en un simulador deja los nervios a flor de piel.

El diseño, de cara a los expertos, tiene bastantes similitudes con otros trazados urbanos que hemos visto recientemente en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, caso de los circuitos de Miami, Bakú o Arabia Saudí. Todas estas pistas son un desafío para los pilotos, tanto en la carrera como también en los entrenamientos y la clasificación, ya que en estos modos de competición hay que lograr la mayor velocidad posible en el monoplaza en una sola vuelta.

En el circuito de Las Vegas sucede algo similar, y aunque la carrera ya no se juega en términos del vencedor del campeonato del mundo, que es desde hace unas semanas Max Verstappen, sí que tiene altas necesidades para los puestos venideros y, cómo no, para decidir quién es el ganador y los miembros del podio del GP de Las Vegas de F1 2023.

Desde la década de los 80 nos veíamos un Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y su programación para el mes de noviembre nos asegura espectáculo tanto en la decoración, como hemos podido ver con las pintadas especiales de póker en los pianos, como también en un trazado de un circuito, que nos deparará buen seguro una carrera muy interesante y que hemos podido recorrer , a través de vídeo, en un simulador lo más realista posible.