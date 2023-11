Cambio importante en el circuito de F1 de Las Vegas: así serán los pianos

El Gran Premio de Las Vegas es la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, y se celebra en las fechas del fin de semana del 17 al 19 de noviembre. La cita, teniendo en cuenta el glamour de la ciudad de Estados Unidos, se celebrará en carreras nocturnas, y con horarios cambiados, sin embargo, esta novedad tendrá que compartir protagonismo con otras que se verán en pleno trazado, concretamente en los pianos del circuito de Las Vegas de F1.

Las sorpresas no podían faltar en una ciudad mágica como Las Vegas y con la tradición por parte de Estados Unidos de hacer de las grandes competiciones de deporte también un espectáculo que va más allá de la propia disciplina. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en este novedoso trazado, y fue un piloto, pero de rallies, Ryan Champion, el que nos dio luz en este aspecto al compartir en las redes sociales una de las grandes novedades del GP de Las Vegas de F1 2023.

Gracias a la instantánea compartida por el piloto a través de las redes sociales, pudimos ver unos planos cercanos del Circuito de Las Vegas y nos centramos en los pianos, que si bien el rojo y blanco tradicional como colores para el paso de los pilotos, están acompañados de unos detalles muy característicos de la ciudad en la que se disputa la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Hablamos de las figuras de la baraja de póker, y es que tanto los tréboles como las picas aparecen en la parte blanca del piano, mientras que los diamantes y corazones lo hacen en la parte roja, dejando un semblante característico de Las Vegas, que se conoce como la ciudad mundial del juego y es muy famosa por sus casinos.

Working out in 🇺🇸 this week and Vegas is busy getting ready for F1 action… pic.twitter.com/rBSG2rmQ9I

— Ryan Champion (@Ryan_Champion) November 8, 2023