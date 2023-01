Así es Agata Isabella Centasso, la futbolista más bella del mundo que incendia Italia

Agata Isabella Centasso es muy conocida todavía en España, pero en Italia es un auténtico reclamo. Hablamos de la que para muchos es la futbolista más bella del mundo, una joven de 32 años de edad a la que también se puede considerar como influencer porque es muy activa en sus redes sociales, donde suele publicar sugerentes posados con los que arrasa entre sus 50.000 seguidores.

Es una de las futbolistas más populares en la actualidad, a pesar de que su equipo Venecia juega en la Serie C de Italia. La centrocampista se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales desde hace unos meses, pero no sólo publicando contenido deportivo, sino que prefiere subir fotos en bikini, de vacaciones, etc. Agata Isabella Centasso desde pequeña ha cultivado la pasión por el fútbol gracias a su padre y sus dos hermanos, con los que jugaba en el jardín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agata Isabella Centasso (@agataisabelva)

Tras jugar en algunos equipos a nivel amateur, aterrizó en Venecia cubriendo el rol de centrocampista (concretamente de extremo izquierdo). Además de jugar al futbol, Agata Isabella Centasso también trabaja como trabajadora social sanitaria (se ocupa de ayudar a personas con discapacidad). Una bonita labor que compagina con el deporte rey y también con su faceta como influencer.

Agata Isabella Centasso también es WAG, pues está prometida con el también futbolista Andrea Miliardini , quien anteriormente jugó en equipos como Livorno, Venezia y SPAL. Si bien en Instagram hay numerosas fotos en las que la pareja aparece junta, los dos prefieren guardar la máxima confidencialidad sobre su vida privada. Ella prefiere centrarse en lo suyo y el jugador tampoco quiere ganar protagonismo con su relación, que es muy estable desde hace años.