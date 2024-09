Fernando Alonso está empezando a cansarse de la situación que atraviesa en el Mundial de Fórmula 1. Su cara, sus gestos y, sobre todo, sus palabras reflejan un hartazgo con los responsables de que sus resultados estén muy lejos de los que cosechó el año pasado y no son otros que los miembros de su equipo. Que Alonso se está empezando a cansar de Aston Martin no es ningún secreto.

No es para menos, porque la escudería británica se ha desplomado respecto a 2023 y cuando sólo le quedan ocho carreras a este campeonato, la diferencia con el anterior a estas alturas es de 144 puntos, casi nada. Ese bajonazo de rendimiento, indudablemente, ha dejado un gran afectado: Alonso. Es él quien tiró del carro de su equipo en esa gran temporada y el que lo está haciendo en esta de auténtico barbecho.

Este fin de semana en Monza el piloto asturiano se ha reencontrado con las buenas sensaciones suyas de conducción, pero no con las del monoplaza en el que va a bordo. Ese coche, como él mismo señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la carrera del Gran Premio de Italia, no estaba para quedar en undécima posición. Y la mejor explicación para entenderlo es ver el resultado de su compañero, Lance Stroll, que acabó penúltimo, último si contamos con que Yuki Tsunoda abandonó la prueba.

Esas declaraciones demostraban una preocupante resignación que viene arrastrando desde las últimas carreras. Pero realmente no ha habido ningún momento de bonanzas de Aston Martin en este Mundial y quizá por ello Alonso, además de por sus conocimientos, se autodenomine como adivino. Vaticinó en Zandvoort que desde esa fecha hasta finales de año no quedarían mejor que décimos o undécimos y, de momento, no se ha equivocado.

Las quinielas acertadas de Alonso

También pronosticó que iba a ser Ferrari quien elevase el rendimiento a corto plazo y Charles Leclerc se proclamó ganador de la carrera en Monza. Pero en lo que incumbe a Aston Martin, los ingleses ya han recibido varios toques de atención por parte de su mejor piloto, que antes de relatar públicamente las carencias actuales de su equipo, siempre las comunica e intenta asesorar para atajarlas en la fábrica de Silverstone.

Eso no quita que Alonso no esté cansado de pasar de soslayo por los circuitos. Tanto es así que calificó la de Monza como su mejor carrera de este año y eso que sólo fue undécimo. Así estaría ese coche… Es más, tuvo un momento gracioso al decir que si hubiera sabido que el debutante Franco Colapinto, piloto argentino que disputó su primera prueba en Italia, venía por detrás de él le habría dejado pasar.

«Nunca va a ser recordada esta carrera. Aunque lo recuerde yo, mañana ya voy a intentar olvidar la carrera. Hoy ha habido una gran diferencia entre Stroll y yo porque me he exprimido mucho. Buena carrera ejecutada, pero el déficit del coche es mayor que en las últimas carreras», explicó, para luego aclarar que no sacaba «nada positivo».

Aston Martin tiene mucho trabajo por delante

«La degradación era alta. Nuestro coche se come los neumáticos y no tiene agarre. No tenemos ningún punto fuerte y eso dificulta las carreras. Hay que seguir luchando, aprender y volver más fuertes. A ver si hay alguna respuesta y no venir siempre con el mismo coche», criticó.

Aston Martin tiene muchos deberes hasta el GP de Azerbaiyán, donde la necesidad de llevar una mejora que pueda cambiar el guion para sus pilotos es crucial. No sólo para acabar con dignidad este Mundial, sino también de cara a llegar con buenos augurios al próximo, que apunta a ser más igualado aún que el actual.