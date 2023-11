Alineación del Barcelona contra el Rayo: Iñaki Peña hará de Ter Stegen

La alineación del Barcelona contra el Rayo Vallecano contará con varias novedades. Una especialmente, la de Iñaki Peña, que defenderá la portería azulgrana por primera vez en la temporada tras la lesión de Ter Stegen. Otras de las grandes novedades podría ser Frenkie de Jong, que regresa a una convocatoria más de dos meses después.

En la portería, como comentamos, estará Iñaki Peña. El joven portero del Barcelona disputará sus primeros minutos esta temporada tras la lesión en la espalda sufrida por Ter Stegen. El portero alemán se vio obligado a abandonar la concentración con su país por este motivo. Por ello, el canterano del conjunto azulgrana defenderá la portería culé.

En la defensa es donde vienen las primeras novedades. Joao Cancelo volverá al lateral derecho. Antes del parón de selecciones ante el Alavés, el portugués lo hizo como lateral zurdo, pero el experimento no salió como Xavi habría deseado. Por ello, el jugador cedido por el Manchester City ocupará su posición natural, mientras que en el costado izquierdo estará Balde, que ha descansado estas dos semanas tras no ir convocado con España.

En el centro de la zaga, Araujo podría descansar después de cruzar el charco para jugar con Uruguay. El zaguero ha disputado los 180 minutos con su selección por lo que todo hace indicar que descansará ante el Rayo Vallecano. Esto implicaría que Iñigo Martínez, Christensen y Koundé se jueguen los dos puestos del centro de la defensa.

El que sí estará con total seguridad en la alineación del Barcelona es Pedri. El centrocampista canario no ha ido con España convocado tras estar todavía muy reciente su lesión, por lo que ha aprovechado estas dos semanas para ponerse a punto y recuperar su mejor versión. El ‘8’ azulgrana estará acompañado en la medular por Gündogan y quizás Oriol Romeu. Aunque no se descarta que Fermín López vuelva a ser titular y quitarle de nuevo el puesto al ex del Girona.

Lewandowski quiere el gol

La presencia de Robert Lewandowski en ataque está asegurada. El delantero polaco, que viene de quedar eliminado en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, quiere volver a sentirse importante y seguir dando caza a Bellingham por el Pichichi de la Liga. En la izquierda estará Joao Félix viene de ser titular en los dos partidos con Portugal y jugar casi la totalidad de los dos encuentros, pero eso no será problema para que Xavi le de una nueva oportunidad con el objetivo de reencontrarse con el gol.

La duda está en la derecha. Parece que Raphinha está prácticamente descartado como titular después de haber sumado tan solo dos entrenamientos con el Barcelona. El brasileño acumula muchos minutos en sus piernas de viajes, por lo que Xavi le dará descanso ante el Rayo. Las otras dos opciones que maneja el técnico español son Ferran Torres y Lamine Yamal. Ambos han estado con la selección española, pero están descansados tras jugar el último partido el domingo ante Georgia en Valladolid.