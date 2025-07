Álex Abrines anuncia sorprendentemente su retirada a los 31 años

Álex Abrines, internacional español y jugador del Barcelona hasta este verano, ha anunciado por sorpresa su retirada como jugador profesional, después de tomarse un tiempo de reflexión personal al final de la temporada y de renunciar a representar a España en el siguiente Eurobasket. El hasta ahora capitán del Barça dice adiós a las pistas después de 10 temporadas en el conjunto azulgrana en dos etapas (2012-16 y 2019-2025), con un total de 660 partidos jugados y 15 títulos conseguidos (siete en la primera etapa y ocho en la segunda).

El mallorquín tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero después de unas conversaciones cordiales con el club, han llegado a un acuerdo para dar por finalizada la relación que unía a ambas partes. En una carta dirigida a los aficionados del Barça y del baloncesto en general, Abrines dice que «ha llegado la hora de decir adiós». «Después de una intensa vida profesional en la que he quemado etapas muy deprisa, es el momento de vivir la vida que quiero vivir, de elegir mi camino. Y éste no es otro que querer estar más tiempo con mi familia y los míos. El baloncesto y, en este caso el Barça, me lo han dado todo», cuenta el ya ex jugador de 31 años.

Abrines y «la hora de decir adiós»

«La Magia del Palau, y lo escribo en mayúsculas porque así la siento, es la que nos ha hecho grandes, la que nos ha hecho ganar títulos, la que ha provocado remontadas espectaculares, la que me ha hecho emocionar muchas veces. Vosotros, Dragones, Meritxell, Sang Culé y el resto de grupos y afición siempre formaréis parte de mi imaginario, porque con vosotros también me he hecho mayor y con el tiempo he sabido reconocer que TODO lo que hace, lo hace con pasión y con amor hacia unos colores que siempre vivirán conmigo», dice sobre el Barcelona, cuya camiseta ha defendido durante 660 partidos oficiales: 339 de ACB, 267 de Euroliga, 19 de Copa, 19 de Liga Catalana y 16 de Supercopa.

Álex Abrines llegó al Barça procedente del Unicaja cuando sólo tenía 18 años y, convirtiéndose rápidamente en uno de los jugadores más queridos, ganó siete títulos (la Liga 2013/14, la Copa 2012/13, la Supercopa 2015 y las Ligas Catalanas 2012, 2013, 2014 y 2016). Después cruzó el charco para jugar en la NBA, concretamente tres temporadas en los Oklahoma City Thunder. En febrero de 2019 sufrió problemas personales y estuvo unos meses sin competir. Un tiempo después, el jugador aseguró que vivió momentos de depresión y ansiedad en la NBA, episodios similares a los que ha comentado Ricky Rubio, uno de sus compañeros de generación con el que ha compartido varios éxitos y que ahora ha anunciado su vuelta al baloncesto recientemente para jugar con el Joventut.

Álex Abrines también ha sido importante en la selección española de baloncesto, destacando por su capacidad de tiro exterior y su disciplina táctica. Desde sus primeros pasos en las categorías inferiores, ya apuntaba alto: fue campeón de Europa Sub-18 en 2011, siendo además elegido MVP del torneo, y un año más tarde sumó un bronce en el Europeo Sub-20. Su talento lo llevó a consolidarse también en la selección absoluta, donde ha desempeñado roles clave, tanto como tirador letal desde el perímetro como en labores defensivas, gracias a su físico y conocimiento del juego.

En su palmarés con la selección absoluta destacan dos medallas importantes: el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y otro bronce en el EuroBasket de 2017. A lo largo de su paso por el combinado nacional, Abrines disputó 63 partidos internacionales y se convirtió en un referente de la generación que mantuvo a España en la élite del baloncesto mundial tras los éxitos de la «generación dorada».