Aleix Espargaró: «Prefiero el título de Martín antes que ganar mi última carrera»

Aleix Espargaró pondrá punto y final a su carrera como piloto oficial de MotoGP en su «sitio favorito del mundo», Montmeló. Sin embargo, este Gran Premio Solidario de Barcelona está marcado por la pelea por el título entre su amigo Jorge Martín, al que quiere «igual que a mis hijos», y Pecco Bagnaia. El catalán no dudó a la hora de elegir entre ganar su última carrera aquí o el título de Martinator.

Ante la pregunta, Aleix Espargaró no dejó ni terminar: «El título de Jorge», contestó sin ningún tipo de duda antes de que acabaran de formularle la cuestión y luego explicó sus motivos: «Porque un título es un título. Un título mundial de MotoGP es impresionante y a Jorge le quiero igual que a mis hijos. Yo ya he ganado aquí y él nunca ha ganado un título mundial de MotoGP, así que no hay mucho más que añadir».

Sobre cómo ha visto a su amigo, el líder del Mundial, estos últimos días, comentó: «Bien, bien. Ha estado muy concentrado preparándolo, ha hecho muchas preguntas, hemos visto muchos vídeos de entrenamientos y yo he ido muy rápido aquí en los últimos años, así que algunas preguntas sobre algunas curvas y el tío está súper enfocado. Lo único que le puedo decir es que no cambien nada, porque todo lo que ha hecho le ha traído hasta aquí. Aunque suene a tópico y dentro de la presión y la tensión que tiene, que sé que la tiene, que disfrute, que sé que suena muy mágico y tiene mucha suerte de poder vivir este fin de semana. Es algo muy único y tiene que disfrutarlo todo lo que pueda desde hoy a las ocho de la mañana hasta el domingo que lo celebremos».

«Lo que no ha cambiado es su explosividad. Sigue siendo un tío muy explosivo, muy rápido a una vuelta y está bien no perder eso, es muy bueno, y es cierto que durante su carrera deportiva hay pilotos que siguen siendo muy nerviosos, pero a Jorge le veo que ha madurado mucho. Yo veo que ha dado un salto muy grande de 2023 a 2024, se le ve mucho más calmado, reflexivo y, aunque quizás no lo demuestre hablando, se le ve con una autoconfianza impresionante, increíble. Hace cosas y se las cree de una manera que en el pasado no era así, y eso le ha ayudado muchísimo a estar peleando por este título», añadió Aleix.

Sobre si Martín debería correr pensando en Bagnaia o en sí mismo, su respuesta fue clara: «Debería de no cambiar nada de todo lo que le ha traído hasta aquí. La prueba de ello y por eso digo lo de la autoconfianza que tiene en sí mismo y lo concentrado que está, es la carrera de Malasia, que todo el mundo sufrió mucho por todos los adelantamientos a Pecco, pero es que él estaba haciendo lo que le ha estado funcionando hasta ahora, hasta que en un cierto punto dijo ‘hay que coger puntos’. Como hasta ahora ha hecho menos fallos que Pecco, yo creo que el fin de semana de Barcelona, desde mi humilde opinión, lo tiene que arrancar igual, pensando en ganar. Luego, cuando arranque la carrera, dependiendo de las sensaciones, tiene que ser consciente de que tiene un colchón que no tiene Pecco, pero lo que le ha llevado hasta aquí yo no lo tocaría».

El último baile de Aleix Espagaró

Para Aleix Espargaró será el último Gran Premio como piloto oficial. Fue justo en este mismo trazado, un jueves del mes de mayo, cuando anunció su retirada. Comparando aquel momento con este, reconoció que el de mayo «fue muy emotivo para mí el jueves por la mañana en la rueda de prensa, pero luego fue un fin de semana normal. Estuve muy concentrado, intenté ganar y hacer la pole y éste va a ser muy emotivo realmente pues cada vez que me suba a la moto voy a pensar que es el último libre, el último cronometrado, el último esprint que voy a hacer quizás de mi vida, porque nunca sabes lo que te va a deparar el futuro, pero seguro que sí de la RS-GP, que me lo ha dado todo a mí y a mi familia, todo este grupo humano con esta moto. Este fin de semana va a ser muy, muy especial».

Al ser preguntado por lo que supondría despedirse en casa con una victoria, reconoció que «sería brutal y suena muy, muy bien. Imagínate que el sábado Jorge pueda ganar el Mundial de MotoGP y el domingo que ya no vaya tan rápido y me deje ganar la carrera. Sería un sueño, pero sinceramente voy a trabajar a tope para intentar conseguirlo, intentar ganar, pero lo que quiero es sonreír en todas y cada una de las vueltas en mi último gran premio. No va a cambiar nada, llevo ocho años, 380 carreras en MotoGP, así que la última tiene que ser especial y para divertirme. ¿El resultado? Claro que voy a trabajar para ganar, pero no es lo más importante».

Sobre si está triste por ser su última carrera, el catalán dijo: «No, no. Sensación un poco melancólica sí, sensación también un poco rara. De hecho, anoche entraba al circuito con mi mujer y este es mi sitio favorito del mundo, sin ninguna duda, pero era una sensación un poco extraña, pues relaciono después de veinte años de campeonato la última carrera siempre es una fiesta y siempre es en Valencia, entonces estar aquí es un poco raro. Hay muchas cosas encima de la mesa este fin de semana y va a ser muy emotivo, por lo que intentaré hacer un buen espectáculo y, sobre todo, recaudar mucho dinero para los damnificados de Valencia y, en mi caso, obviamente será muy especial por ser la última vez que voy a pilotar la RS-GP».

Martín, con la Aprilia

Una vez terminado el Gran Premio llegará otro momento especial para Aleix Espargaró, cuando Jorge Martín se suba a su Aprilia en el primer test de pretemporada. A Aleix le hace especial ilusión ver a su amigo estrenarse en el manillar de la Aprilia: «No te lo puedes creer. Increíble, mucha, mucha, mucha. Ojalá que sea siendo campeón del mundo, lo único malo es que yo tendré que estar rodando como probador de Honda y voy a pedir arrancar un poco más tarde para así poder estar en el box cuando arranque él y verle. No sólo porque va a coger mi moto, sino por todo el grupo humano que he creado en los últimos ocho años y que va a estar con él y tengo especial ilusión».

Por último, le preguntaron si le ha pedido a Martín que se lleve el 1 a Aprilia en caso de proclamarse campeón del mundo de MotoGP, pero no quiso desvelar nada: «El domingo os cuento todo». Aunque, cuando le insistieron, el catalán no pudo ocultar que le encantaría: «Sí, claro».