Alcaraz vuelve a desatar la locura en Madrid

El debut de Carlos Alcaraz fue el que, para muchos, dio el pistoletazo de salida al Mutua Madrid Open, aun tratándose del tercer día de competición en la Caja Mágica, en lo que a cuadros finales se refiere. El público madrileño es un apasionado del tenis y del espectáculo y Carlitos aúna ambas cualidades hasta convertir sus partidos en un momento de culto que nadie se quiere perder. Alcaraz no mostró su mejor versión –sólo al final– ante Ruusuvuori, pero su remontada hizo que la velada mereciera la pena y que todo aquel con entrada o visos de hacerse con una para los próximos días se pregunte por el día de juego y el horario del gran ídolo de la capital.

Viernes, 16:00 horas, un momento casi perfecto en Madrid para que las gradas del Estadio Manolo Santana se llenaran para ver el debut de Carlos Alcaraz en un Mutua Madrid Open en el que defiende el título. Las colas en el parking eran un hecho ante la sucesión de coches que iban llegando, algunos directamente del trabajo, para ver a su ídolo. Otros, habían optado por regalarse la jornada diurna completa en la Caja Mágica y aguardaban, con otros partidos como aperitivo, a ese Alcaraz – Ruusuvuori que, sin embargo, no comenzaría como el público madrileño había previsto.

Carlitos no se adaptó bien a las condiciones madrileñas, con mayor altura y más velocidad de pelota, mientras que Ruusuvuori hizo bueno su partido previo en el Mutua Madrid Open para entrar más entero, concentrado y certero al tapete. El público, que había empezado coreando a Alcaraz a su salida a la pista a ritmo de ‘Eye of the Tiger’, se fue apagando poco a poco, fruto de la sorpresa, mientras su tenista predilecto cedía el primer parcial por 2-6.

La sombra de una posible derrota caía sobre la central de la Caja Mágica, donde se vivieron momentos de tensión en los que se intentó ayudar a Alcaraz con ánimos constantes por parte del respetable, en un principio sin respuesta. Sin embargo, gane o pierda, juegue mejor o peor, Carlitos es una estrella y un showman en sí mismo, gracias a su tenis, que se encargaría de darle la vuelta a la contienda y de despertar, gestos incluidos, a un público que cómo él, había permanecido descolocado a la vera del escenario.

Un puntazo, con volea de bote pronto, levantó al respetable, literalmente, de sus asientos, y sirvió a su vez como punto de inflexión para comenzar la remontada. El público había sudado y sufrido casi tanto como Alcaraz, pero en la hora restante de partido todo iba a ser disfrute, comunión con el jugador y, en definitiva, todo lo que se había esperado para un debut que si bien no fue todo lo plácido como podía rezar el guion, sí tuvo un final feliz.

La próxima función de Alcaraz

Alcaraz es el gran reclamo del Mutua Madrid Open debido a las bajas de Rafa Nadal y Novak Djokovic y todos quieren saber cuándo juega su próximo partido. El de tercera ronda será el domingo, 30 de abril, ante un Grigor Dimitrov que si bien parece en peor estado que en años anteriores, siempre es un tenista peligroso y divertido para el espectador. En cualquier caso, sea horario diurno o nocturno –se confirmará en las próximas horas–, se espera llenazo en la Caja Mágica para volver a disfrutar del éxtasis que supone para el aficionado madrileño al tenis ver un partido de Carlos Alcaraz.