Alcaraz no se entrenará este martes y apunta a ser baja ante Serbia

Carlos Alcaraz apunta a descansar en la primera eliminatoria de España ante Serbia, correspondiente al Grupo B de las Finales de la Copa Davis, disputadas desde este martes en Valencia. El tenista español anunció a su llegada a la capital del Turia su decisión de no ejercitarse durante el día y de descansar, algo que confirmaría la organización del torneo minutos más tarde.

“Acabo de llegar, voy a instalarme, voy a ver qué voy a hacer hoy pero parece que va a ser más de descansar que de entrenar», deslizó Carlos ante los medios de comunicación en el hall del Hotel Meliá Valencia, en el que se hospedará en los próximos días. Minutos después, la organización, liderada por Kosmos Tennis y la ITF, anunciaba de forma oficial la decisión de Alcaraz, su equipo, y la Real Federación Española de Tenis. «Carlos Alcaraz (ESP) ha llegado esta mañana a Valencia. Carlos no entrenará hoy, se tratará y descansará», indicaban en un breve comunicado compartido con los periodistas acreditados.

Pese al anuncio y la decisión de no entrenarse, Alcaraz aún no está descartado para el estreno ante Serbia, que será el miércoles a partir de las 16:00 horas en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia. “Aún no lo sé. Déjame estar aquí un par de horas, instalarme a Valencia, al equipo y veremos”, respondió, cuestionado por su presencia ante los balcánicos.

Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis, ya adelantó el pasado lunes la posibilidad de que Alcaraz no disputara la eliminatoria ante Serbia, con Novak Djokovic ausente, aunque la decisión se compartiría con el jugador. «Llega el martes, habrá que ver cómo está y después tomaremos una decisión», afirmaba, en torno a una resolución que aún no es oficial ni confirmada, pero que apunta al descanso, merecido, de Carlos en el primer cruce de España en la Davis.