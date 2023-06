Alcaraz escapa de la trampa de Rinderknech y debuta con victoria en Queen’s

Carlos Alcaraz tuvo que sufrir lo indecible y superar escollos casi incomprensibles para sumar su primera victoria en Queen’s. El mérito deportivo de llevar al límite al número dos del mundo lo tuvo un sobresaliente Arthur Rinderknech, que llegó de rebote al cuadro como lucky looser dos horas antes del partido, pero le puso picante a un duelo igualadísimo de estilos en el que acabó gobernando Alcaraz en el tie-break del tercer set (4-6, 7-5, 7-6), tras dos horas y 36 minutos de batalla.

El debut de Carlos Alcaraz en Queen’s comenzó con turbulencias apenas dos horas antes del inicio de su encuentro de primera ronda. El que debía ser su rival en esta instancia de competición, Arthur Fils, se bajaba del cuadro a ultimísima hora, dejando su hueco a un lucky looser, Arthur Rinderknech, más experimentado tanto en el circuito como en pistas de hierba. El cambio no le salía a ganar a Alcaraz, que cambiaba de rival obligado y en el último momento, complicando su adaptación a la superficie.

Rinderknech, de 1’96 y juego ofensivo con constantes terminaciones en la red, saltó a pista recordando que ya llevaba dos partidos sobre la hierba de Queen’s y consciente de que esta, a buen seguro, era su única ventaja sobre Alcaraz. Su servicio también podía marcar la diferencia y así fue, no tanto en cuanto a aces si no en concepto de encontrar puntos de servicio en los momentos complicados.

Ese fue el verdadero punto de inflexión del primer set, ya que Rinderknech pudo levantar pelotas de break en el primer jaque de Alcaraz pero el español, algo enredado con las particularidades de la hierba, no logró hacer lo propio con el suyo. El primer break iba a parar al francés, dando pie a un carrusel de roturas, hasta tres seguidas, que acabaron con Arthur finiquitando la primera manga de su lado. La primera sorpresa del partido ya era una realidad.

El ‘perdedor’ sorprende a Alcaraz

Alcaraz no estaba logrando buenas sensaciones de fondo de pista, con una derecha que debía ser su pilar y no encontró con regularidad. Después de perder el primer set, Carlos debía encontrar la motivación para sobrevivir y así pragmatizó su juego, dando pie con una vía sencilla que le diera oportunidades pero con la prioridad de no ceder un terreno que hubiera sido fatal ante una versión más que positiva de Rinderknech.

Los juegos fueron pasando sin breaks ni oportunidades de rotura hasta el momento decisivo, donde un tembleque de cualquiera de los contendientes traería la igualada o el fin del partido. Fue Rinderknech, después de su inmaculada primera hora de encuentro, el que se lo pensaría, dando pie al vértigo a la victoria que casi nunca es bueno para el que más cerca está del triunfo. El galo resbaló por fin con su saque y ahí estaba Alcaraz para aprovecharlo y, no sin dificultades, sellar la igualada a continuación con su saque.

Alcaraz doma la hierba

La pista de Queen’s, en el segundo día de competición en el cuadro final, seguía rapidísima y resbaladiza incluso en el fondo de pista, por lo que Alcaraz ni mucho menos tenía el trabajo hecho. Se encargó de recordárselo Rinderknech, con un break tempranero que le colocaba de nuevo por delante, frenando la inercia del actual número dos del ranking ATP. Se levantaría de inmediato Carlitos, metido de lleno en el choque pese a no estar desplegando su mejor tenis.

Las tablas volvían al luminoso y la tónica devolvió el choque a la alternancia del segundo set, sin breaks hasta un momento decisivo en el que, en esta ocasión, ni Alcaraz ni Rinderknech lograron el break que les llevara a la victoria sin paso por el tie-break definitivo. Ahí, el campeón español se centró, utilizó sus armas con una paleta de golpeos en los que la dejada y el globo cuentan con una importancia diferencial, y desquició a Rinderknech para llevarse una victoria sufrida, poco brillante y apretada, pero también muy valiosa para lo que viene en las próximas semanas en hierba.