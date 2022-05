Alcaraz eleva la voz: «No me parecería justo jugar por la noche contra Zverev»

La sesión nocturna de Roland Garros sigue suscitando cierto recelo entre los jugadores. El último en sumarse ha sido Carlos Alcaraz, que después de dos encuentros disputados en dicha sesión en el Grand Slam francés no vería con buenos ojos que le volviera a tocar para su partido de cuartos de final ante Alexander Zverev este martes en París. «No me molesta, pero tendría menos tiempo para descansar», dijo el murciano.

El martes se presenta como un día grande en Roland Garros con los enfrentamientos entre Rafa Nadal y Novak Djokovic por un lado, y Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, por otro. La organización ha decidir cuándo coloca cada encuentro, mientras sus protagonistas ya han dejado caer en rueda de prensa cuáles serían sus preferencias. Nadal, campeón en París en 13 ocasiones, ha sido claro con que prefiere jugar de día en el que dice podría ser su último partido en Roland Garros. Alcaraz también ha expresado su sentir ante la posibilidad de que le toque saltar a la pista de noche ante Zverev.

«No me parecería justo jugar contra Zverev de noche. Yo ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste jugar de noche, sino que tengo menos tiempo de descansar, se termina todo muy tarde… Parece que se termina todo a las doce pero todo lo que hay detrás, cenar, fisio e intentar descansar con la adrenalina que hay detrás del partido cuesta más recuperar. Si juego una tercera vez por la noche no me parecería justo», aseguró el tenista de El Palmar tras sellar de manera rápida el billete a los cuartos al ganar en tres sets a Karen Khachanov.

No le falta razón al murciano, si bien es verdad que en esta ocasión tendría un día más para recuperarse, pues las semifinales masculinas no se disputan hasta el viernes, por lo que aún acabando muy tarde el martes tendría dos días por delante para recuperarse ante unas hipotéticas semifinales ante el ganador del Nadal – Djokovic.

🗺️ Alcaraz’s route in #RolandGarros R128 𝗥𝗮𝗺𝗼𝘀-𝗩𝗶𝗻𝗼𝗹𝗮𝘀 ✅

R64 𝗞𝗼𝗿𝗱𝗮 ✅

R32 𝗞𝗵𝗮𝗰𝗵𝗮𝗻𝗼𝘃 ✅

QF 𝗭𝘃𝗲𝗿𝗲𝘃 🔜 pic.twitter.com/NyUpTdxiWe — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

«Un partido muy duro y ajustado»

Carlos Alcaraz buscará el billete a semifinales ante Alexander Zverev, rival ante el que no encontró oposición en la pasada final del Mutua Madrid Open. El murciano es consciente de que se encontrará un rival diferente al de entonces. «Voy a intentar salir como en Madrid, intentar aprovechar las oportunidades que tenga, intentar darle mucha presión desde el inicio de partido, pero sé que va a ser un partido muy duro y muy ajustado», dijo el de El Palmar. «Cada uno se conoce muy bien. Creo que este partido va a ser diferente. Voy a esperar al mejor Zverev que pueda pensar y a partir de ahí veremos cómo transcurre el partido», añadió.

El murciano ha superado su techo en Roland Garros – la tercera ronda alcanzada el año pasado- y mantiene su sueño de conquistar en París su primer Grand Slam. Cuestionado sobre si el partido ante Zverev es el más importante de su carrera, Alcaraz tiene claro que es uno importante pero considera que ya ha vivido partidos de gran importancia en su carrera. «Probablemente lo sea, pero no pienso en eso. Ha habido grandes partidos y grandes momentos, no sabría decirte si el mejor o el más importante porque he jugado finales de Masters 1.000 y he jugado momentos muy complicados también y muy importantes para mí. Va a ser un partido muy importante».