La afición del PSG denuncia abusos en Lisboa: «Fue una violación colectiva»

El enfrentamiento entre Benfica y PSG está dando mucho de qué hablar y no precisamente por lo que ocurrió en el césped (el golazo de Messi y el empate del cuadro luso). Varios aficionados parisinos desplazados a Lisboa han denunciado abusos en los registros previos a la entrada al Estadio de Da Luz. «Fue como una violación colectiva», afirman los hinchas del club francés desplazados a la capital portuguesa.

Antes de comenzar el partido de la fase de grupos de la Champions League entre Benfica y PSG, los aficionados parisinos se quejaron acerca de los registros: «Fueron excesivos y en algunos casos se produjeron tocamientos y situaciones de abuso».

Hasta 3.000 aficionados del París Saint Germain se desplazaron a Lisboa para ver a su equipo y la experiencia antes de comenzar el choque no fue para nada agradable. «Al principio no reaccioné, me dije que era normal, solo va un poco más allá de lo habitual. Sin embargo, comencé a sentir incomodidad porque me metieron la mano en el sostén. Miré a mis amigos y estaban pasando por lo mismo», afirma una aficionada del cuadro parisino.