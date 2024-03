La afición del Nápoles amenaza con repetir lo del Eintracht en Montjuic

Se espera una importante invasión esta noche en Barcelona por parte de aficionados del Nápoles. Alrededor de 4.000 italianos han viajado a la Ciudad Condal para la disputa de la vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Barça y el Napoli, tras el 1-1 de la ida en el Diego Armando Maradona que lo dejó todo por decidir en Montjuic. De esos 4.000 italianos cabe recordar que solo 2.600 poseen entradas, por lo que alrededor de unos 1.400 llegan a la ciudad sin opción a poder acceder al estadio culé.

El Barcelona quiere evitar a toda costa vivir otra imagen bochornosa en su estadio como pasara con el Eintracht de Frankfurt tiempo atrás, cuando la afición alemana invadió por completo el Camp Nou que lucía más blanco que blaugrana para el duelo de Europa League que les cruzó y en el que acabarían eliminados. Es por eso que este lunes informaron, a través de su página web, que ponían en marcha el Protocolo de Seguridad y Control de la afición rival.

«El Club hace un llamamiento a todos los aficionados del equipo rival que no dispongan de entrada que eviten desplazarse hasta el Estadi Olímpic Lluís Companys, y tampoco podrá haber seguidores italianos fuera de la zona destinada a la afición rival», anunciaba el Barcelona en un comunicado tras calificar el partido como de «alto riesgo» por parte de la Comisión Antiviolencia. No habrá venta de entradas en taquilla y no permitirán «lucir vestimenta o ropa identificadora del equipo rival» fuera del área reservada para la afición del equipo visitante y que «sólo podrán asistir al partido aquellos seguidores del Nápoles que dispongan de una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante».

Se trata de unas medidas implementadas tras el bochornoso escenario que se vivió ante el Eintracht y que ya se ha puesto en funcionamiento para visitas de otros rivales europeos como el Manchester United, el Amberes o el Oporto, algo que ha repetido ahora contra el Nápoles por ser un partido de alto riesgo.

Los Mossos d’Esquadra han cifrado que alrededor de unos 4.000 aficionados del Nápoles estarán esta noche en Barcelona, tal y como informa Sport. Cabe recordar que sólo se pusieron a la venta para aficionados napolitanos unas 2.600 entradas, por lo que alrededor de unos 1.400 aficionados vienen a Barcelona sin entrada y sin posibilidad de comprarla según las medidas preventivas activadas por el Barcelona.

Se espera, por ende, que durante el día de hoy y especialmente en las horas previas al duelo de vuelta de octavos de final de Champions League entre el Barcelona y el Nápoles, se extremen todas las precauciones posibles para limitar cualquier tipo de altercado o incidencia con la invasión de la afición napolitana, que llegarán en masa al estadio Olímpico de Montjuic. La afición partenopei es considerada como una de las más fervientes y calientes del panorama europeo, que viven de una manera especial cada partido y que apoya, por encima de todo, a su equipo pese a que esta temporada no esté acompañando como esperaban los resultados.