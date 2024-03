Barcelona-Nápoles: ya no hay excusas

Se acabaron las excusas. Es el partido más importante de la temporada. Es el todo o nada. Puerta grande o enfermería. Pasar a los cuartos de final de la Champions League o desencadenar un nuevo terremoto en forma de crisis deportiva en el Barcelona. El conjunto azulgrana recibe este martes a las 21:00 horas en Montjuic al Nápoles tras empatar a uno en la ida. Tres años después, el equipo tiene una oportunidad de oro de volver a situarse entre los ocho mejores del continente. Pero no será fácil sin Pedri, De Jong, Gavi, Ferran Torres y compañía. Osimhen y Kvaratskhelia como principales amenazas italianas.

El Nápoles salió vivo del partido de la ida ante el Barcelona. El conjunto italiano afrontaba la eliminatoria después de haber cambiado de entrenador dos días antes del encuentro ante los culés. Y ese cambio se vio reflejado en el césped del Estadio Diego Armando Maradona. Los jugadores no sabían dónde ni cómo colocarse y bastante hicieron para no salir goleados frente a su gente. Los de Xavi Hernández tuvieron la oportunidad de dejar la eliminatoria sentenciada, pero no lo aprovecharon. Finalmente el 1-1 dejó todo por decidir este martes en Montjuic.

Pero la tarea, pese a tener la ventaja de jugar en Barcelona, no será nada sencilla. Pues Xavi afronta esta ‘final’ con varios de sus jugadores más importantes en el dique seco. En la enfermería. Y tendrán que ver a sus compañeros desde la grada. Sin De Jong, Pedri y Gavi. Si alguien hubiese preguntado a principios de temporada qué centro del campo hubiera sacado el técnico para jugarse el pase a los cuartos de la Champions hubiera sido ese tridente. Pero la realidad es que no podrá contar con ninguno de los tres por lesión.

Barcelona y Nápoles. Dos grandes de Europa adormilados que buscan colarse entre los ocho mejores equipos de Europa. Los dos campeones de sus respectivas ligas la pasada temporada, pero que este año están viviendo la cara amarga de este deporte. Especialmente los italianos que ya van por el tercer entrenador en lo que va de curso. En cambio, el conjunto azulgrana ha coqueteado varias ocasiones con la destitución de Xavi por los malos resultados. La eliminación prematura en Champions League podría precipitar los acontecimientos.

«Es el partido más importante de la temporada. Es la Champions League. Estamos preparados y motivados. Haría cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. Tenemos la ilusión de hacerlo bien, de competir. Es verdad que no pasan por su mejor momento, pero son los campeones del Scudetto. Necesitamos a la afición para vivir otra gran noche», comentó Xavi en rueda de prensa este lunes.

Un Nápoles mejorado

Bien es sabido que Francesco Calzona asumió las riendas del equipo 48 horas antes del partido de ida de esta eliminatoria. Walter Mazzarri fue destituido tras los malos resultados y el entrenador italiano hizo lo que pudo en San Paolo para sacar al equipo vivo. En estas tres semanas, el Nápoles ha ido poco a poco mejorando hasta llegar a este partido en una de las mejores dinámicas del año.

Desde entonces, el Nápoles ha sumado dos victorias y dos empates, donde destaca el 1-6 que le endosó al Sassuolo para coger confianza de cara a este choque. Calzona ha logrado darle todo el protagonismo a Osimhen y Kvaratskhelia, que han anotado en estos cuatro partidos cuatro goles cada uno.

El año pasado, esta dupla de delanteros fue una de las más letales de Italia y de Europa, pero esta temporada no han encontrado su mejor versión. El Nápoles se debe a ellos y confían en sus goles para pasar de eliminatoria. Ambos se han reencontrado con Calzona, pero esta por ver la versión que muestran ante una pareja de centrales (Araujo-Cubarsí) más que contrastada.