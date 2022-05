El baloncesto español despide este miércoles a una de las más grandes de su historia, una leyenda. Laia Palau ha anunciado su retirada definitiva a los 42 años de edad tras terminar su última temporada con el Girona. 14 Ligas, 2 Euroligas, 11 Copas, 6 Supercopas después, la jugadora española ha puesto fin a su exitosa carrera con las vitrinas llenas de trofeos. Eso es solo a nivel de clubes.

A nivel de selecciones, Laia Palau ha conquistado 3 oros, 3 platas y 6 bronces para un total de 12 medallas en 315 partidos como internacional. Además, la base catalana es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del combinado nacional tanto en categoría masculina como femenina. Fue uno de los pilares de la mejor generación del baloncesto femenino español, y ahora cuelga las zapatillas convertida en una auténtica leyenda.

«No es una sorpresa lo que estamos haciendo aquí. Dejo de jugar a baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque realmente no me retiro del baloncesto. Mi idilio con este deporte no acaba aquí. Por eso digo que dejo de jugar, y no que me retiro. Seguiré trabajando en este mundo. Este deporte ha sido mi vida, es mi vida y tiene pinta que seguirá siendo mi vida. De momento no salgo del pabellón. No vengo muy preparada. Normalmente cojo el micrófono y no me cuesta, pero hoy un poco», anunciaba la jugadora en una rueda de prensa convocada para anunciar su adiós.

No obstante, Laia comunicó que seguirá ligada al baloncesto al mismo tiempo que aprovechó para agradecer a su familia el apoyo: «Agradezco mucho a mis padres, que un día más están hoy aquí conmigo, acompañándome en esta aventura. Si no hubiera sido por ellos no podría haber llegado hasta aquí. Ellos también se jubilan hoy. Están un poco tristes. Yo tengo asumida mi decisión y estoy muy contenta. La vida me ha regalado una carrera tremenda. Y tengo retos por delante que me hacen mucha ilusión. Mi vida ha sido apasionante en este mundo. Me quedo mucho con el que cariño que me ha dado la gente. Hay que agradecer a la vida las cosas que pasan».