Adiós a las Adidas Samba: las deportivas que van a marcar tendencia a partir de este verano son estas New Balance en color amarillo limón

Durante mucho tiempo, las Adidas Samba han sido las zapatillas favoritas de aquellos que buscaban un toque retro y elegante sin complicarse demasiado. Su silueta fina, su aire inspirado en el fútbol clásico y esa facilidad para encajar con casi cualquier outfit las convirtieron en el modelo imprescindible, pero las tendencias no se detienen y este verano llegan unas deportivas dispuestas a robar el protagonismo a las Samba. Se trata de las New Balance 9060R en color amarillo limón, una apuesta mucho más llamativa que promete convertirse en una de las zapatillas más deseadas de los próximos meses.

La propuesta de New Balance cambia completamente de estilo. Frente a la estética discreta de las Samba, las 9060R apuestan por una imagen más potente, con una forma más grande, detalles más marcados y esa inspiración de las zapatillas de los años 2000 que ha vuelto con fuerza. Su diseño combina el aire deportivo clásico de la marca con un toque futurista, gracias a una suela con volumen, líneas curvas y una estructura que hace que la zapatilla destaque lleves la ropa que lleves.

El gran protagonista de esta versión es sin duda el color. El amarillo limón llega como uno de los tonos estrella para los meses de calor, dejando atrás la fiebre por las zapatillas blancas y los neutros que han dominado las calles en los últimos años. Es un color atrevido, luminoso y con mucha personalidad, pensado para los que quieren que sus deportivas sean algo más que un complemento. Unos vaqueros claros, un pantalón beige o incluso un conjunto completamente blanco pueden cambiar por completo cuando se combinan con un par de zapatillas tan llamativas como estas New Balance.

Las New Balance de moda

Las New Balance 9060R se han convertido en uno de los modelos más reconocibles de la firma precisamente por esa mezcla entre comodidad y diseño. La marca ha incorporado tecnologías como la amortiguación ABZORB y SBS para conseguir una pisada agradable en el día a día, mientras mantiene una estética que encaja con la tendencia de las zapatillas grandes que triunfan entre las nuevas generaciones.

La llegada del amarillo limón refuerza además una idea que lleva varias temporadas creciendo en el mundo de la moda, y es que las zapatillas han pasado de ser un simple detalle del conjunto a convertirse en la pieza principal. El auge de las New Balance 9060R también confirma que la estética de principios de los 2000 sigue más viva que nunca. Las llamadas zapatillas chunky, con suelas grandes y una apariencia más deportiva, han pasado de ser una tendencia polémica a convertirse en una de las apuestas favoritas de firmas y amantes de la moda.

Con un precio de 190 euros en la tienda oficial de New Balance, esta edición amarilla llega como una de esas apuestas que pueden marcar la temporada. Las Adidas Samba seguirán teniendo su espacio entre los que prefieren un estilo más clásico, pero este verano parece que las miradas estarán puestas en zapatillas con más color, más volumen y más personalidad. Y las New Balance 9060R amarillo limón tienen todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes fenómenos a partir de este verano.