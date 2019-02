Alejandro Blanco: “Ningún Gobierno se ha preocupado por el deporte, solo para hacerse la foto tras una victoria”

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, fue uno de los participantes en el foro 'Deportistas, el día después' de OK DIARIO, donde reivindicó un mejor trato al deporte por parte de los Gobiernos

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), participó en el foro ‘Deportistas, el día después’ organizado por OKDIARIO y el Banco Sabadell.

El vértigo en los deportistas tras la retirada

“Es igual para todo el mundo. Hay vértigo en las grandes competiciones, olímpicas o no. Mi experiencia después de escuchar a tantos deportistas es que es el deportista el que toma la decisión de cuando se retira y, sobre todo, que sabe cuando ya no está al nivel”.

¿El deportista le cuesta aceptar la retirada?

“Exteriormente sí, interiormente no. El deportista sabe si puede seguir o no”.

La importancia de la mente en el deportistas

“Hemos visto en el ciclo olímpico decir a deportistas que se acabó. Y cuando le haces el test físico está al mismo nivel, pero no está bien mentalmente. Tienes que estar bien de la cabeza. Todos los deportistas tienen momento de esplendor, pero son conscientes de lo que tienen, de lo que representan y en un momento deciden si siguen para alcanzar la medalla o lo dejan”.

La labor en el COE: también pensar en la persona además del deportista

“Cuando llegué al COE en 2005 cree la afición de Oficina de Atención al Deportista, que es preocuparse por la persona. Si piensas en el deportista solo ves sus éxitos, pero en la persona ves lo que hay detrás. Hubo un deportista que tenía problemas y José Luis Mendoza (presidente de la UCAM) me dijo “vete para adelante que yo estoy detrás”. Cuando acaban la carrera deportista, todos, tengan dinero o no, empiezan una segunda competición que es la vida, el día a día, que si no estas preparado es peor que la competición deportista”.

La formación tras la retirada de los deportistas

“Más del 95% de los deportistas que van a los Juegos Olímpicos no son profesionales y más del 98% después pueden tener problemas cuando se retiran. Todos tienen que afrontar la segunda parte es la formación y en eso estamos todos”.

La labor de un Gobierno con el deporte

“En esta tertulia estamos siendo demasiados buenos. Ningún gobierno se ha preocupado por el deporte. En las dos últimas elecciones que hemos celebrado, ¿qué debate ha habido sobre el concepto deporte? ¿Qué político que ha aspirado a ser presidente se ha preocupado por el deporte?

La educación del deportista

“El Gobierno saca una ley, una norma, que las universidades debían tener 2% de plazas para determinadas carreras. Es totalmente insuficiente. Hay mucha demanda. Pero después te tienes que encontrar a un profesor que adecue los exámenes a su carrear deportistas. José Luis Mendoza emplea un tutor a cada deportistas. Ese es el camino”.

El modelo de deporte para España

“Hablamos de los grandes éxitos. Ahora estamos cambiando la ley del deporte. ¿Qué queremos para esté país de modelo de deporte? El deporte no solo es práctica deportiva, es mucho más que eso. España se discute de todo menos de deporte. Cuando tenemos que presumir de que somos los más conocidos por nuestros deportistas. En 2012 nos consideraron el primer país del mundo en el ámbito deportivo. Un país con 45 millones de habitantes. Es muy importante”.

El milagro del funcionamiento del deporte en España

“El deporte en España es un milagro continuo, gracias a iniciativas privadas, a la labor de los deportistas, de ayuda de gente, ayuda de las familias. Es muy atractiva la conversación cuando hablamos de los modelos Figo, pero también me acuerdo de los deportistas que fueron a Juegos Olímpcios y se tuvieron que pagar el billete. Consideremos al deporte como un todo, como algo global. Entonces vendrán empresas. Cuando hay empresas que apuestan por un deporte tienen que tener una excepcionalidad”.

El papel del deporte en la sociedad

“Si yo me dedico al deporte estoy creando un país mejor, estoy creando marca España. Es un servicio social que las empresas hacen través del deporte y con ello a España”.

Mensaje a la política

“Pongámonos en serio a hablar del deporte, pero en serio de verdad, con el Gobierno que venga. El deporte solo interesa a la política cuando hay que hacerse a la foto tras una victoria“.

La importancia de las empresas en el deporte

“Aquí hay empresas que están haciendo una gran labor y que nunca han pedido un tratamiento especial. Solo digo “quiéreme”. Están haciendo una labor importante para nuestro país. El deportista tiene un antes, que lo tienes que formar, y tiene un después, ayudar a formarle para ese después. Figo ha sido un jugador extraordinario pero yo quiero sus experiencias. Es mucho más importante lo que nos pueden dar después que lo que nos han dado en su carrera. Eso entiendo como deporte y debe ser la política de un país”.

Qué modelo necesita España para el deporte

“Primero hay que definir que es lo que quieres del deporte. Tenemos una ley que es de 1981 y se modificó en el 90. España ha cambiado desde entonces. El gobierno pocas transferencias tiene. Todo está transferido a las Comunidades Autónomas. Solo te queda la alta competición y eso no es del Gobierno sino de las federaciones. A qué campos quieres llegar con el deporte, si hablamos de vida saludable, de educación, de cultura, de innovación, de representación exterior de España. El deporte afecta a todos los ministerios. Hay que adecuar el modelo del deporte español”.

La legislación de un Gobierno para el deporte

“El gobierno tiene que legislar, dar un dinero público que tenga todo control. La parte privada es de las federaciones. El deporte no solo se va a sujetar con dinero público. El modelo ADO es inversión privada atrayendo a empresas, que no sea necesariamente una desgravación del 90%”.

El 50% del país practica deporte

“Las federaciones son importante. Yo fui presidente de la Federación de Judo. Había registrado 1000 empresas. Coges las federaciones autonómicas, provinciales y la cantidad de gente que estás llegando a miles de personas. Numero de licencias hay 3.700.000 y que practican deporte 22 millones de personas. El 50% practica deporte. El modelo del deporte tiene que ser de ADO que afecta a más del 50 de este país. Si se cambian leyes cada 5 años… Lo que está pasando con la educación”.

El foro ‘Deportistas, el día después’, organizado por OKDIARIO y el Banco Sabadell, analizó lo que ocurre el día después de la retirada de un deportista. En el evento participaron personas tan relevantes del mundo del deporte como Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Figo, exfutbolista, y José Luis Mendoza, creador y presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Además también intervinieron Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y Pedro Dañobeitia, director General de Banca Privada del Banco Sabadell-Urquijo. Ambos abrieron el evento que reunió a gran parte del deporte español.