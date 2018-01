El Fleetwood Town regala un año de pizza gratis a su portero por dejar la portería a cero

La FA Cup es una competición muy especial para todos los equipos ingleses, es la oportunidad de los pequeños para enfrentarse a los grandes e intentar dar la campanada. Al igual que la Copa del Rey, la competición inglesa está llena de sorpresas a lo largo de las diferentes eliminatorias. El pasado sábado se produjeron algunas de ellas. Aunque hay una que destacó especialmente, el empate a cero del Fleetwood Town de la tercera división inglesa ante el Leicester, campeón de la Premier hace dos años.

Este empate ha generado un gran revuelo en las redes sociales, pero no por el resultado, sino por la prima que ha logrado el portero del modesto equipo inglés Chris Neal. Se ha ganado un año de pizza gratis por no haber encajado ningún gol ante los foxes. El sponsor del club Papa Johns, empresa de comida rápida, le prometió que si conseguía evitar que el ex campeón de la Premier lograra perforar su meta le premiarían con un año de pizza gratis.

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns.

“I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze

— Fleetwood Town FC (@ftfc) 6 de enero de 2018