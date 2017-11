Neymar avisa antes del sorteo: “Ha vuelto el Brasil que todos respetan y admiran”

El jugador del Paris Saint-Germain e internacional brasileño Neymar cree que tras la decepción que fue la derrota en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania (7-1) y lo difícil que fue sobreponerse a ello, ahora la selección ‘canarinha’ ha vuelto a ser a su juicio la que todo el mundo “respeta y admira” y que además se divierte jugando, por lo que aspiran a todo en el Mundial de Rusia 2018.

“El respeto a la selección hoy es distinto al de tres o cuatro años atrás, después del Mundial. La gente nos ve diferente. Ha vuelto la selección brasileña que todo el mundo respeta y admira, la que disfruta del buen fútbol, y eso nos pone felices. Ha cambiado el ánimo de nuestros aficionados, de nuestro país. Se ve a todo el mundo con confianza y contentos de cara al Mundial. Eso no tiene precio”, asegura Neymar en una entrevista a ‘fifa.com’ recogida por Europa Press.

El brasileño fue lesionado por el colombiano Zúñiga en los cuartos de final del último Mundial y no pudo ayudar a su selección en la dolorosa derrota en las semifinales ante Alemania. “Es extraño, porque yo no terminé la Copa del Mundo de la forma en que quería. Obviamente, quería culminar esa experiencia ganando el título, pero no gané ni perdí. Mi copa se acabó por una lesión muy grave e infelizmente tuve que pagar por eso”, recordó.

“Aquella semana fue muy mala para mí, lloré mucho y me pregunté muchas veces el porqué, pero luego uno entiende que todo lo que nos pasa en la vida nos vuelve más fuertes. Incluso si es algo que uno no desea en ese momento, sirve para aprender y prepararse mejor para el futuro. Creo que esta Copa del Mundo va a ser muy grande para todos los brasileños. En lo personal, me voy a dedicar con todo para ser campeón“, afirmó el delantero de cara a Rusia.

Y es que opina que Brasil, tras liderar y dominar las Eliminatorias Sudamericanas, está preparada para medirse a cualquier selección. “Nos entrenamos para eso, para no tenerle miedo a ningún equipo que nos pueda tocar. Es una Copa del Mundo y allí están las mejores, equipos de gran calidad y muy preparados. Uno no puede escoger un rival sobre otro, pensando que alguno será más débil que otro“, comentó sobre el sorteo de este viernes.

En este sentido, Neymar considera que la suerte influye “muy poco” en el devenir de un Mundial ni que “la fortuna en sí misma lleve a un equipo a ser campeón”. “La selección que gana la Copa del Mundo trabaja duro desde mucho antes, y está preparada para enfrentar a cualquier equipo que caiga en su grupo o en la fase de eliminación directa”, argumentó.

“Uno se pone ansioso por saber con quién va a jugar, claro, pero creo que el resultado no influencia tanto. Desde ya, es una de esas ocasiones en las que uno pone palomitas en el microondas, llama a la familia y a los amigos para juntarse frente a la televisión”, bromeó sobre cómo vivirá el sorteo.

A nivel personal, el exjugador del Barcelona subrayó que prácticamente celebra igual un gol que una asistencia. “Me pone muy contento tanto cuando convierto un gol como cuando hago una asistencia. Soy feliz cuando las cosas salen bien para el equipo que defiendo, ya sea en el PSG o en la selección. Si bien el objetivo máximo siempre es marcar, darle el pase a un compañero para que convierta también te alegra”, manifestó.

“No hay que andar con el ego muy alto y pensar sólo en ti mismo, porque al final el fútbol se trata de un juego colectivo. El ayudar, el dejar a los compañeros de cara al gol, se inculca desde niños. Es cierto que hay momentos en los que termino definiendo la jugada, esa es mi característica, pero si tienes pase y asistes también estás feliz. Siempre fue así”, aseveró al respecto.