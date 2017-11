Márquez: “Cuando se me ha ido la moto he pensado que no la soltaba ni aunque diese vueltas”

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por cuarta vez en su carrera. Es su sexto título, contando los de 125 y 250. A punto estuvo de tirarlo todo por la borda a pocas vueltas para el final de la carrera. Adelantó a Zarco y en su intento de coger ventaja con el francés casi se va al suelo en la curva una. El piloto español salvó lo insalvable para mantenerse encima de la moto y seguir vivo en la pelea por el Mundial.

“Es una sensación magnífica. En la carrera estaba manteniendo la calma, pero hubo un momento en el que decidí apretar porque me sentía muy bien, pero en la curva uno perdí la concentración y casi me caigo. Así que ‘estilo Márquez’ hasta el final“, dijo Marc tras proclamarse campeón del mundo.

Después de que Márquez salvara lo insalvable, Lorenzo se fue al suelo y posteriormente su rival por el título, Andrea Dovizioso también se cayó y sirvió el título en bandeja al de Cervera. Marc quiso “felicitar a Dovi porque lo ha hecho muy bien y ha habido deportividad hasta el final”.

Acto seguido habló para Movistar MotoGP, donde volvió a declarar que el título ha sido “Márquez style hasta el final. Me encontraba cómodo pero quería guardar neumático. En el momento que he querido pasar a Zarco quizá he arriesgado demasiado. Es mi estilo y tenía que empujar porque estaba muy cómodo“. “Por el momento, por la intensidad, por lo que nos ha dado este Mundial está en el top1”, añadió el de Cervera.

Cuando se le ha ido la moto y ha logrado salvada milagrosa pensó “mierda”, pero tenía claro que debía mantenerse encima de la misma como fuera: “He pensado eso y más: digo no, no, no, no. Cuando se me ha ido he pensado, no suelto la moto ni aunque de vueltas. Si me tengo que hacer daño no pasa nada. Me llamaréis loco pero cuando he visto que Dovi se ha ido fuera he decidido tirar para ver si cogía al grupo de delante. Pero al final he dicho vamos a dejarnos de locuras, de caídas y acabar la carrera para celebrar el título”.

Volvió a felicitar a su rival por la gran temporada. “Dovi ha sido un digno rival, muy fuerte. He aprendido mucho de él. Ducati hecho un gran trabajo. Hoy ha arriesgado y ha cometido un error, pero le tocaba arriesgar. He pasado mucho estrés, mucho calvario. He perdido pelo y todo durante parte de la temporada”.

En la celebración ha lanzado un dado, que “estaba trucado”, y ha salido el seis en honor a sus seis campeonatos del mundo.”No sabía nada de la celebración. Mi gente sabe que no quiero planear nada. Pero sí, el dado estaba trucado. Me han dicho tu tira que sale el seis seguro y les he dicho como no salga os mato”.