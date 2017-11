Así fue la celebración de Márquez: bandera con el ‘1’, un dado trucado y apoteosis en la curva 6

Marc Márquez celebró su sexto mundial a lo grande. El piloto español nada más cruzar la meta cogió la bandera de su club de fans, quemó rueda y se fue a la curva número 6, donde le esperaba su hermano, Álex Márquez, y su equipo. Allí, con un dado gigante que tiró y le salió el seis en reconocimiento a sus sexto título, lo dio todo con los suyos y con una grada entregada al flamante campeón. En el pit lane continuó la fiesta junto a su padre y todos los suyos.

Por otro lado, Márquez no celebró su cuarto Mundial de Moto GP con la bandera de España. Tal y como adelantó a su llegada a Valencia, sólo ha hondeado la de su fiel club de fans. “La del ’93’ es la que representa a mi gente”, justificó el piloto catalán en rueda de prensa. Y así lo ha hecho.

A pesar de este detalle, Márquez no es dudoso. “Soy catalán, porque vivo en Cataluña, pero me siento español. Así de sencillo”, ha manifestado en flamante campeón en alguna ocasión. El motivo que le ha empujado a no lucir la bandera española ha sido el de evitar cualquier tipo de conflicto en los tiempos tan revueltos que se viven.

Hay que recordar que en 2013, cuando selló el triunfo final, sí lo celebró con la enseña nacional, lo que provocó las críticas de Esquerra Republicana de Catalunya y de los independentistas. Para evitar problemas, tanto en 2014 como en 2016 optó por lucir estandarte de su club de fans. Ahora, lo ha vuelto a hacer.