Piqué vuelve a liarla y retuitea un mensaje que critica la “falta de democracia” tras la encarcelación de Junqueras

Gerard Piqué ha vuelto utilizar su cuenta de Twitter para manifestarse políticamente. Esta vez no lo ha hecho usando sus propias palabras, sino retuiteando un mensaje referido al envío a prisión del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros catalanes.

El mensaje retuiteado por Piqué fue publicado por el deportista Kilian Jornet. En él, se podía leer en inglés lo siguiente: “Cuando, en la falta de capacidad política, la represión y el encarcelamiento se utilizan para silenciar ideas, la falta de democracia se hace evidente“.

When, in the lack of political capacity, the repression and imprisonment are used to silence ideas, the lack of democracy becomes evident.

