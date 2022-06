Hace algún tiempo, los desarrolladores de WhatsApp incorporaron el doble check azul, función que permite a los usuarios saber que su interlocutor, o interlocutores, han visto el mensaje que les enviaron. Pero, ¿cómo escuchar audios de WhatsApp sin que lo sepan?

Esta característica, en principio elogiada pues permitía saber si los demás estaban atentos a nuestros mensajes, también ha recibido algunas críticas por parte de quienes prefieren una mayor privacidad.

Vamos a suponer, por ejemplo, que alguien con quien no tienes tanta confianza te envía un audio. Quieres escucharlo, pero no que ese alguien se entere inmediatamente que lo has oído, lo que te obligaría a darle una respuesta enseguida.

Cómo escuchar audios de WhatsApp sin que lo sepan

Cada vez que recibes un mensaje, la otra persona puede saber si lo has leído o no, o en este caso, si lo has escuchado o no gracias al famoso «doble check» de color azul y aunque este se puede desactivar a través del menú Ajustes > Info de la cuenta > Privacidad > Confirmación de lectura, también pierdes la posibilidad de ver si las otras personas leen tus mensajes.

En el caso de los audios funciona igual, entonces ¿cómo puedo escuchar una nota de voz o un audio sin desactivar nada y sin que nadie lo sepa? El truco para conseguirlo es de lo más sencillo. Lo único que tienes que hacer es escuchar el mensaje sin conexión , sin entrar al chat o al menos dejar que nadie entienda que has pasado por el chat.

En la práctica es realmente muy fácil, lo único que tendrás que hacer es asegurarte es de tener descargada la versión actualizada del software, de modo que una vez hayas actualizado WhatsApp te darás cuenta que cuando recibes un mensaje o un audio, este primero te aparece en tus notificaciones del smartphone.

Es a partir de ahí, que cuando ingresas en las notificaciones, se abre el mensaje dentro de WhatsApp para que lo leas o como en este caso, para que lo escuches, pero en lugar de hacer eso, lo que tienes que hacer es desactivar los datos o el wifi del teléfono y entonces le das a «play» en la reproducción del mensaje desde la pantalla de notificación de mensajes. Escucharás el audio y nadie sabrá que lo has escuchado.

En ese caso, no queda más remedio que recurrir a algunas formas de escuchar audios en WhatsApp sin que la otra persona lo sepa, algo que es posible gracias a la inventiva de los usuarios, como así también a algunas configuraciones propias de la principal aplicación de mensajería del planeta.

Envíate el audio a ti mismo

Éste es un consejo que puede servirle a la mayoría, sobre todo a quienes ya tienen un chat consigo. Además de escribir allí la lista del supermercado, puedes reenviar esos audios comprometedores, oírlos dentro de tu chat personal, y responder a quien te lo envió cuando quieras hacerlo.

Modo Avión

Otra recomendación interesante es que, antes de reproducir el audio, actives el Modo Avión. Habilitado éste, las redes de tu móvil dejarán de funcionar, por lo que puedes escucharlo, desactivar el Modo Avión, y nadie se enterará de que has oído sus mensajes. Como WhatsApp permanecía desconectado, no puede informar a sus servidores que el audio ya fue reproducido.

Desde el almacenamiento del dispositivo

Si en tu Configuración de WhatsApp has establecido que los archivos se guarden automáticamente cuando los recibes, ese audio molesto estará almacenado en tu smartphone, así que sólo debes navegar entre las carpetas de archivos recibidos y, una vez que lo encuentres, reproducirlo tranquilo.