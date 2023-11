¿Vas a viajar en avión? Debes saber esto sobre los asientos

A la hora de viajar en avión es muy importante saber más sobre los asientos y las respectivas posiciones que ocupan en el avión. No solo no debe preocupar el precio de estos asientos, sino que también debemos tener en cuenta aspectos tan importante como el ruido o la amplitud a la hora de sentarnos. Vamos a conseguir que viajar en avión sea un auténtico placer, más allá de un trámite hasta llegar a nuestro destino. Especialmente si viajamos lejos, elegir los asientos del avión nos evitará más de un susto durante el trayecto.

Cuáles son los mejores asientos del avión

Hay una teoría que dice que los asientos delanteros son los más seguros ante cualquier accidente, pero más allá de suposiciones que no vamos a poder comprar, hay algunos aspectos que debes saber antes de subirte a un avión. La posición dice mucho de los ruidos que vamos a sufrir durante el vuelo.

Si te sitúas en los asientos frente a las alas no notarás tanto el ruido de los motores, algo que te ayudará a dormir si necesitas hacerlo durante el viaje. Ten en cuenta que la cantidad de ruido que hacen los motores puede acabar en un drama a la hora de dormir durante un viaje que puede ser largo.

En el centro del avión notaras menos las turbulencias, algo que acabará siendo importante, especialmente si viajas poco en avión o no te gusta demasiado. Determinados trayectos están plagados de turbulencia, si encontramos mal tiempo o si nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden ser claves. Los extremos siempre son los que más notan este fenómeno.

Puedes aprovechar para escoger un asiento en la parte delantera si eres alto o alto y necesitas estirar las piernas, es el lugar donde hay más espacio. No podrás disfrutar más de un viaje en el que contarás con el espacio suficiente para ti y tus cosas. Si quieres trabajar con el ordenador también lo tendrás mucho mejor.

No elijas un asiento cerca de los baños. El olor de los baños del avión, teniendo en cuenta que alguno de los más de 100 pasajeros que pueden acompañarte en este viaje puede usarlo, te acabará destrozando el viaje. Contra el olor no se puede luchar te perseguirá incluso fuera del avión, algo que quizás no esperabas.