Unamuno: «Cada uno es, en realidad, tres: el que uno cree que es, el que los demás creen y el que es de veras»
Séneca, el filósofo que en una frase te cambia la perspectiva de la vida
La Policía frena la entrada en España de 16 toneladas de este producto ilegal con motivo del Mundial 2026
Dormir tapado en verano no es sólo una cuestión de costumbre, también puede aportar beneficios para la salud, según la psicología
«Cada uno de nosotros es, en realidad, tres: el que uno cree ser, el que los demás creen que es y el que es en verdad». Esta frase de Miguel de Unamuno pertenece a su obra más importante, «Del sentimiento trágico de la vida», publicada en 1912. Un tratado filosófico en el que reflexiona sobre la angustia existencial, la inmortalidad y la identidad humana. En los capítulos dedicados a la personalidad y al yo interior, desarrolla esta paradoja para explicar la fragmentación que atraviesa el ser humano.
Esta reflexión resume la búsqueda que intenta descifrar quiénes somos realmente cuando se disuelven todas las versiones que construimos de nosotros mismos. Un siglo después, esta frase cobra especial relevancia porque el mundo ha evolucionado en esta dirección; no mostramos únicamente quiénes somos o creemos ser, sino que también construimos cómo queremos que los demás nos perciban. El problema es que, cuanto más tiempo invertimos en construir una identidad pública, más fácil resulta confundir el límite entre esa representación y la persona real.
La reflexión de Unamuno sobre la identidad del individuo
Lo interesante de esta reflexión es que casi todos reconocemos de inmediato a qué se refiere. Está la persona que creemos ser: la historia que construimos sobre nosotros mismos, con nuestras intenciones, valores, virtudes y también nuestras justificaciones. Luego está la persona que los demás perciben. Una versión que cambia según el contexto y quien la observe. Para algunos puede ser alguien cercano y afable, para otros distante o incluso difícil de leer, sin que la esencia haya cambiado.
Y finalmente aparece el tercer personaje, el más escurridizo: el que somos en realidad. No coincide del todo con la imagen que tenemos de nosotros mismos ni con la que proyectamos hacia fuera, sino que se sitúa debajo de ambas, más complejo y más difícil de controlar. Unamuno intuía que acceder a ese nivel era lo más difícil de todo, quizá porque implica aceptar que rara vez coincidimos plenamente con la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Las mejores frases
- «Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y nos enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da»
- «El amor es hijo de la ilusión y el padre de la desilusión»
- «La fe que no duda es fe muerta»
- «Sólo en la soledad nos encontramos; y al encontrarnos a nosotros mismos, encontramos en nosotros mismos a todos nuestros hermanos en la soledad»
- «El escéptico no significa el que duda, sino el que explora o investiga, a diferencia del que afirma y piensa que ha encontrado»
- «La felicidad es algo que se vive y se siente, no es una cosa razonada o definida»
- «El sufrimiento es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, ya que solo el sufrimiento nos hace personas»
- «La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual»
- «El hombre está pereciendo Eso puede ser, y si es la nada lo que nos espera, actuemos de modo que sea un destino injusto»
- «La verdad es que la razón es el enemigo de la vida»
- «La ciencia nos enseña en efecto a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y juzgar las cosas tal como son es decir como ellas mismas eligen ser y no como quisiéramos que fueran»
- «La filosofía satisface la necesidad de crearnos un concepto único y completo del mundo y de la vida»
- «A veces permanecer en silencio es mentir ya que el silencio puede interpretarse como asentimiento»
- «El hombre muere de frío no de oscuridad»
- «Los hombres no hacemos más que mentir y hacernos importantes»
- «La ciencia es la escuela más íntima de resignación y humildad porque nos enseña a doblegarnos ante los hechos aparentemente insignificantes»
- «La lengua no es la envoltura del pensamiento es el pensamiento mismo»
- «Cuanto menos leemos más dañino es lo que leemos»
- «El hambre hace salir al lobo del bosque y al escritor del arte»
- «Vuelve hacia atrás la vista caminante verás lo que te queda de camino»
- «El amor no quiere ser agradecido ni quiere ser compadecido el amor quiere ser amado porque sí y no por razón alguna por noble que esta sea»
- «El sueño permanece es lo único que permanece la visión permanece»
- «El relativismo absoluto que no es ni más ni menos que escepticismo en el sentido más moderno del término es el triunfo supremo de la razón racional»
- «El aislamiento es el peor consejero posible»
- «El hombre es perecedero el hombre que es visto y escuchado es el hermano el verdadero hermano»
- «El pesimismo que protesta y se defiende a sí mismo no puede decirse verdaderamente que sea pesimismo»
- «La química no debe ser solo para los químicos»
- «El miedo es el comienzo de la sabiduría»