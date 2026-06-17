Sócrates, filósofo griego, sobre la amistad: «El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor»

En plena era de las relaciones digitales, donde los contactos se acumulan con un simple clic, pero los vínculos profundos son cada vez más escasos, una frase de Sócrates vuelve a circular con fuerza. «El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor». La idea refleja fielmente el pensamiento socrático sobre la amistad, la virtud y la importancia de conocer a las personas antes de que llegue una situación de verdadera necesidad.

Una metáfora que no habla de dinero

A primera vista, la comparación entre amistad y dinero puede parecer fría o incluso materialista, pero su sentido es mucho más profundo. Diversas interpretaciones modernas coinciden en que Sócrates no se limita a reducir los vínculos humanos a una lógica económica, sino que utiliza el dinero como metáfora de algo que solo se valora plenamente cuando ya es tarde.

La idea central de esta frase es sencilla, ya que, igual que una persona prudente gestiona sus recursos antes de una crisis, también debería cultivar sus relaciones antes de necesitar apoyo emocional o ayuda. La amistad, en este sentido, no se improvisa en momentos difíciles, sino que se construye gracias a la estabilidad cotidiana.

Valorar antes a los amigos

El mensaje de Sócrates también apunta a un problema muy actual, ya que cuando alguien aparece sólo en la vida de otro en momentos de necesidad, el vínculo se debilita y pierde autenticidad. Por ello, la frase invita a observar, cuidar y reconocer el valor de las personas en situaciones normales y no únicamente en crisis.

Desde esta perspectiva, la amistad se entiende como un proceso continuo de confianza, presencia y reciprocidad. No se trata de acumular favores, sino de construir una relación estable en la que ambas partes se conocen lo suficiente como para sostenerse mutuamente cuando haga falta.

La psicología contemporánea señala que los vínculos fuertes no se crean en momentos de estrés, sino gracias a la interacción constante y cotidiana, cuando no existe una urgencia que condiciona la relación.