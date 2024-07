Tu verano por 40 euros al día: los mejores destinos si no quieres gastar dinero

Los mejores destinos si no quieres gastar dinero te pueden costar sólo 40 euros al día, no hay excusas para no hacer vacaciones este año. La mala noticia es que tendrás que salir de España para que estos precios sean una realidad, algo que puede acabar costándote más caro. Es la paradoja de las vacaciones que año tras año llega. Debes tener las ideas muy claras y calculadora en mano, ponerte a analizar los pros y los contras de salir de la tranquilidad de tu casa para llegar a un país extranjero.

Pasar unos días fuera, conectar directamente con algunos elementos que van de la mano. Esa situación que puede acabar siendo la que nos invite a ir a un lugar en el que quizás ahorremos un poco de dinero, pero invirtamos más tiempo en los desplazamientos. El hecho de empezar a descubrir un poco de mundo, por poco dinero, puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. En esencia queremos descubrir un lugar distinto que despierte nuestro interés y en el que toda la familia, o quizás en soledad, podamos encontrar esa paz y tranquilidad que no tenemos aquí.

Sólo 40 euros al día te pueden costar tu verano

La calculadora la vamos a sacar hoy, para poner en práctica una serie de detalles que estarán presentes y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en cómo queremos que sean nuestras vacaciones, pero, sobre todo, cómo deseamos llegar a final de mes.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en las cosas que nos están esperando. Son tiempos de cambios con los que debemos empezar a prepararnos. Es tiempo de inactividad, por lo que, queremos descansar, pero eso no significa que gastemos el presupuesto en comidas y cenas.

La llegada a estos países hace que invirtamos una cantidad de dinero menor en esas comidas, pero cuidado, gastaremos más en transporte. Por lo que, es un arma de doble filo. Cada familia o persona es un mundo, por lo que debemos empezar a prepararnos para afrontar unos cambios que son claves y que deben estar en este momento sobre la mesa. Te proponemos unos destinos muy baratos para poder descubrir el mundo, gastando poco en la estancia.

Estos son los mejores destinos si no quieres gastar dinero

Laos es el país menos turístico de esta parte de Asia, por lo que ofrece unos precios muy bajos para intentar atraer visitantes. Es importante empezar a prepararse para disfrutar de la naturaleza más salvaje posible. Lo que veremos en este punto del mundo seguramente será excepcional. Los templos y las zonas en las que sentirás una gran espiritualidad. Es el destino ideal para relajarse, descubrir un mundo distinto y una forma de vivir que quizás nos sorprenda, invirtiendo muy poco dinero. Con 40 euros nos tratarán casi como reyes.

Eslovaquia sin salir de Europa podemos dejarnos llevar por un encanto de cuento de hadas. Tiene un precio muy accesible y, además, nos permite descubrir una parte oculta de un territorio cercano. Es un lugar donde el verano será un poco más fresquito y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer las maletas o de escapar del calor más extremo que tenemos en el sur del continente. Por muy poco dinero disfrutarás de la mejor cerveza y de unos guisos contundentes que te permitirán vivir una experiencia muy distinta.

A orillas del mar Adriático está Albania, un sitio en el que realmente podrás descubrir un destino de sol y playa verdaderamente barato y espectacular. Últimamente se ha masificado un poco y eso quiere decir que no es tan fácil encontrar sitio como hace unos años. Pero igualmente merece la pena organizar un buen plan para toda la familia o estar con amigos. Podrás descubrir en primera persona un enclave realmente sorprendente en muchos sentidos.

Armenia es un destino poco conocido. Un lugar que tiene un coste de vida mucho más bajo que España, por lo que, con 40 euros podemos pasar unas buenas vacaciones. Sin incluir el vuelo. Los monasterios famosos y enmarcados en una naturaleza que hay que visitar son la mejor opción para poder descubrir qué es lo que hay en este rincón del mundo. Un buen plan que seguro que nos dará mucho por descubrir. Siendo una zona del planeta que aún no está masificada.

Si buscas tranquilidad y distintos precios de viaje, dependiendo de un vuelo que suele ser más caro al ser lugares poco turísticos, es una buena opción. Todo depende del lugar en el que querrás estar estas vacaciones que tienes por delante.