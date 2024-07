El truco infalible de la Guardia Civil para que no te roben el móvil en la playa: cómo no se nos ocurrió antes

La expresión «hacer el agosto» no se aplica sólo a los hosteleros y otros negocios del sector turístico durante la época estival, sino también los ladrones encuentran en los meses de verano su mejor momento del año. La playa es un entorno ideal para los pequeños ladrones, ya que se trata de un lugar donde la personas están relajadas y se despreocupan de sus pertenencias, lo que facilita el robo de móviles o carteras. Sin embargo, algunos han mostrado más ingenio que los propios ladrones, ocultando sus pertenencias a plena vista.

Para prevenir este tipo de delitos, los cuerpos de seguridad utilizan sus redes sociales para concienciar a la población acerca de la importancia de proteger sus pertenencias y evitar que se conviertan en víctimas de robos. Una opción práctica es turnarse con amigos o familiares para vigilar las pertenencias. Sin embargo, esto se puede complicar si uno va solo a la playa. En cualquier cso, la alternativa más sensata es acudir a la playa con lo básico, llevando únicamente lo necesario para no tener que preocuparse por robos.

Cómo evitar robos en la playa este verano

La temporada veraniega trae consigo días de sol, playa y descanso, pero también un incremento en los robos que se cometen en las playas. Los delincuentes aprovechan los momentos en que estamos en el agua, jugando a las palas o paseando para acercarse y sustraer nuestras pertenencias. Por eso, es crucial estar alerta para no ser las próximas víctimas. En este contexto, la Guardia Civil ha compartido un ingenioso truco que resulta muy efectivo para tener nuestras pertenencias a salvo de los ladrones.

Lo que recomienda la Guardia Civil es comprar envases con apariencia de botes de crema solar diseñados para ocultar objetos valiosos. Estos recipientes son ideales para guardar teléfonos móviles, llaves y dinero, ya que pasan desapercibidos entre los artículos de playa habituales. Se pueden encontrar en tiendas como Amazon por menos de 20 euros.

Además de los botes de crema solar, existen otros métodos para mantener las pertenencias seguras. Un truco sorprendente pero eficaz es utilizar un pañal de bebé limpio. Es tan sencillo como colocar los objetos de valor dentro del pañal, doblarlo como si estuviera usado y colocarlo junto a la toalla. Los ladrones rara vez revisan pañales aparentemente sucios.

Otra alternativa es usar un paquete vacío de toallitas húmedas. Lo primero es meter las pertenencias en una bolsa de plástico y luego introducirla en el paquete de toallitas, rellenándolo con algunas toallitas para disimular. Este método es rápido, económico y bastante seguro.

Para aquellos que prefieren medidas más discretas, enterrar los objetos en la arena puede ser una buena opción. En este caso, hay que colocar las pertenencias en una bolsa hermética y entiérrala debajo de la toalla. Aunque requiere un poco más de esfuerzo, es un método bastante seguro.

Finalmente, la recomendación más simple y efectiva de la Guardia Civil es evitar llevar objetos de gran valor a la playa si no es absolutamente necesario. La playa debería ser un lugar de relajación y disfrute, sin preocupaciones por posibles robos. Dejando los objetos valiosos en casa o en un lugar seguro, podremos disfrutar del verano con mayor tranquilidad.

Claves para evitar robos en domicilios

Durante esta época del año, también aumentan de manera exponencial los robos en domicilios ante la ausencia de los propietarios, razón por la cual la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones generales.

Para garantizar la seguridad del hogar durante las vacaciones, es crucial asegurarse de que todas las puertas y ventanas estén correctamente cerradas. También podemos considerar una puerta blindada o reforzar las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos para evitar que se pueda apalancar la puerta.

Por otro lado, debemos valorar la posibilidad de instalar sistemas de alarma electrónicos. Como resulta lógico, nunca tenemos que dejar las llaves escondidas en lugares como el buzón, macetas o cajas de contadores, ya que los ladrones pueden acceder fácilmente a estos lugares.

Otra de las recomendaciones es no cerrar completamente las persianas, ya que esto puede indicar claramente que la vivienda está desocupada. En caso de ausencias no muy prolongadas, deje algo de ropa tendida para simular presencia en el hogar. Tampoco debemos desconectar completamente la electricidad, ya que un timbre de puerta que no funciona puede ser un signo evidente de que la casa está vacía.

A esto hay que sumar que no debemos dejar dinero, joyas u objetos de valor en la vivienda, no tampoco objetos valiosos en terrazas sin cerramiento. Finalmente, resulta útil anotar los números de serie de electrodomésticos y aparatos electrónicos, entre otros, así como fotografiar las joyas y otros objetos valiosos para tener un registro en caso de robo. Tomar estas medidas puede ayudarnos a proteger el hogar y nuestras pertenencias mientras estamos de vacaciones.