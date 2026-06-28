Envolver una ramita de canela en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el antiguo sistema filosófico chino, Feng Shui, llevar una ramita de canela envuelta en papel de aluminio sirve como amuleto protector y un imán para la abundancia económica. Según esta rama de la filosofía china, la canela funciona como una especia cálida, aromática y picante, clasificada dentro del elemento fuego.

El fuego tiene un significado asociado a la pasión, el reconocimiento y la riqueza. Colocar canela en diferentes puntos estratégicos o incluso llevarla contigo busca activar y acelerar el flujo de energía positiva (chi).

¿Efectos de utilizar la canela?

Atracción del dinero : la canela está relacionada con elementos del fuego, la fuerza y la riqueza, por lo que se usa de manera activa para el funcionamiento de la prosperidad.

: la canela está relacionada con elementos del fuego, la fuerza y la riqueza, por lo que se usa de manera activa para el funcionamiento de la prosperidad. Efecto barrera : el papel de aluminio actúa como creencia popular, más que de Feng Shui, que rechaza su uso como escudo. Escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas ajenas.

: el papel de aluminio actúa como creencia popular, más que de Feng Shui, que rechaza su uso como escudo. Escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas ajenas. Conservación : se cree que el metal ayuda a retener y mantener activa la potencia vibratoria de la especie por más tiempo.

: se cree que el metal ayuda a retener y mantener activa la potencia vibratoria de la especie por más tiempo. Apertura de caminos: muchas personas lo llevan encima al afrontar momentos importantes o decisivos en sus vidas.

¿Cuándo y dónde se usa?

El momento ideal de su utilización es a principio de los ciclos, ya sea a principio de mes o de años. Días con el número ocho se consideran días ideales para potenciar sus efectos. Tras limpiar el desorden físico, se introduce la canela para purificar ambientes pesados y elevar la vibración del lugar.

Los lugares clave para colocar la canela son: