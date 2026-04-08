Todo el mundo dice que la catedral más bonita de España es la de Burgos pero es porque no conocen esta joya: parece Notre Dame y está a menos de 2 horas de Madrid

La catedral de Burgos es una de las más bonitas de España, pero quizás tenemos más cerca una construcción que es una auténtica joya de la historia del arte, parece Notre Dame, pero está a menos de 2 horas de Madrid. España tiene auténticas maravillas que hacen que mucha gente esté pendiente de algunos elementos que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Disponemos de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Podemos organizar una visita a un punto del país realmente sorprendente, en un abrir y cerrar de ojos. Con la mirada puesta a un giro de guion que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer en primera persona esta catedral que parece sacada de una película, pero está muy cerca. Menos conocida que la de Burgos, pero con todo lo necesario para dejarnos con la boca abierta a medida que nos acercamos para ver un exterior y un interior que es toda una obra arquitectónica sin precedentes.

La catedral más bonita de España todo el mundo dice que es la de Burgos

Para un país que fue uno de los imperios más grandes que jamás ha existido, elegir una catedral como la más bonita de todas, puede parecer casi imposible. Tenemos la suerte de contar con obras arquitectónicas que son realmente sorprendentes, por lo que, quizás descubriremos alguna de ellos en un viaje que nos puede llevar, hasta la catedral de Burgos

Es un lugar de España que impresiona y que podría acabar siendo la antesala de algo más. De un punto del país que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones.

Esta catedral que se alza ante nosotros es una obra que ha tardado décadas en hacerse realidad. Lo que hoy en día puede parecer impensable, en aquellos tiempos era una obra que quizás no veían la misma generación, sino que su construcción pasaba a otra generación.

De tal manera que quizás hasta el momento no conocíamos la grandeza de una catedral como la de Burgos o la de Cuenca, una de las más bonitas de nuestro país.

Está a menos de 2 horas de Madrid y parece Notre Dame

La catedral de Notre Dame es todo un icono que recientemente se ha reconstruido, sin perder de vista el esplendor de esta construcción. En España tenemos la suerte de tener un edificio muy similar, con una arquitectura que hay que visitar en un marco único.

Tal y como se presenta la historia de esta increíble catedral desde su página web: «Aunque parece ser que los orígenes de la ciudad son romanos, serán los musulmanes quienes construyan una fortaleza a la que llamaron Conca. Será el 21 de septiembre de 1177, cuando Alfonso VIII conquista la ciudad para las armas cristianas y se constituya como sede episcopal en el año 1183. El señor rey don Alfonso, fizo y ordenó que la mezquita que los moros avían, mandó a los obispos que la consagraran … e puso por la suya mano de la Virgen María que a par de si traíba, e pasó e trasladó los obispados de Valeria y Arcas e puso la silla en la su ciudad de Cuenca. La esposa de Alfonso VIII, es Leonor de Aquitania y Plantagenet, hija del rey de Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y además condesa de Gascuña. Con ella vienen caballeros normandos que serán los que ejercerán su influencia sobre la fábrica de la catedral, de ahí su aire nórdico que anteriormente hemos citado y que es lo que mayormente llama la atención, alejado del típico gótico de la Castilla medieval. En el momento de comenzarse a construir la catedral, el estilo imperante en los reinos cristianos era todavía el románico, por lo que no nos debe extrañar que fueran los extranjeros de la corte del rey Alfonso VIII quienes introdujeran los aires góticos en nuestra catedral, ya que este era el nuevo orden imperante en la Europa allende los Pirineos. La Catedral fue consagrada por San Julián, segundo obispo de Cuenca, en el año 1196 cuando la misma todavía se encontraba en sus inicios. La Catedral fue comenzada por canteros galos entre los años 1182 y 1189 (siglo XII) continuando las obras durante todo el siglo XIII. La Catedral con toda seguridad se construyó sobre la antigua mezquita árabe de la ciudad. Se considera como la primera catedral gótica realizada en Castilla, siendo consagrada definitivamente bajo la advocación de Santa María en el año 1208 por el obispo Rodrigo Ximénez de Rada. No obstante, la construcción de la catedral comienza en los finales del románico, por lo que es natural que en la catedral encontremos resistencias románicas frente a las novedades góticas del momento. La planta inicial de la catedral estaba formada por tres naves; a la altura del crucero se transformaba en cinco naves y continuaba formando cinco ábsides, siguiendo las trazas del románico imperante».