En la vorágine de la vida cotidiana, es fácil que nuestra cocina se convierta en un almacén desordenado y abarrotado de objetos innecesarios. Sin embargo, para garantizar un espacio culinario funcional, seguro y agradable, es fundamental seguir el consejo de los expertos y deshacernos de ciertos elementos que pueden afectar la calidad de nuestro entorno gastronómico. Toma nota entonces y tira inmediatamente esto si lo tienes en tu cocina. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos.

Tira esto si lo tienes en la cocina: lo dicen los expertos

La cocina es el corazón del hogar, pero con el paso del tiempo puede convertirse en un espacio abarrotado y desorganizado. Para disfrutar plenamente de tu cocina, es momento de hacer una limpieza general y deshacerte de lo innecesario. Aquí te presentamos una lista de cosas que debes eliminar cuanto antes para tener una cocina más funcional y agradable:

Tablas dañadas: Las tablas para cortar son esenciales en la cocina, pero también pueden ser un foco de bacterias si están dañadas. Si tus tablas presentan fisuras, ralladuras profundas o cualquier otro tipo de daño, es hora de cambiarlas por unas nuevas.

Tápers sin tapa : ¿Para qué guardar tápers sin tapa que ya no cumplen su función? Deshazte de aquellos recipientes que no tienen su tapa correspondiente o que presentan daños como pintura desgastada o partes quemadas. Si solo tienen manchas de hongos, remójalos en agua con lejía y lávalos a conciencia para recuperar su utilidad.

Revisa salsas y condimentos : Es común acumular un exceso de salsas y condimentos en el refrigerador. Revísalas una por una y desecha las que estén caducadas o en mal estado. Conserva lo esencial y evita el desperdicio.

Latas caducadas : Revisa tus enlatados y desecha aquellos que han caducado. Estos productos pueden alterar su contenido con el tiempo y volverse potencialmente peligrosos para la salud. No corras riesgos y deshazte de las latas vencidas.

Ollas viejas: Aunque tengas cariño a ciertas ollas, es importante evaluar si cumplen su propósito. Si tus ollas están desgastadas, quemadas o se les pega la comida, considera reemplazarlas por nuevas. ¡Ahorrarás tiempo al cocinar y limpiar!

Esponjas: Las esponjas son un nido de bacterias en la cocina. Límpialas regularmente sumergiéndolas en agua hirviendo con lejía y jabón. Además, cámbialas al menos cada mes o cuando estén en mal estado.

Vasos y copas sin pareja: Deshazte de los vasos y copas huérfanos que ocupan espacio en tu cocina. Procura tener un juego completo y dona los extras a quienes puedan necesitarlos.

Trapos viejos: Di adiós a los trapos de cocina descoloridos, manchados y rotos. Es hora de utilizar esos que has estado guardando y darle un toque fresco a tu cocina.

Productos de limpieza viejos: Revisa tu arsenal de productos de limpieza y deshazte de aquellos que estén caducados o apenas los usas. Opta por limpiadores ecológicos a base de vinagre y bicarbonato, que son efectivos y ocupan menos espacio.

Otras cosas que los expertos desaconsejan

Junto a los diez elementos que los expertos aconsejan descartar en la cocina, existen otros que tampoco es bueno que tengamos acumulados. Estamos hablando de los filtros de agua de las jarras, que se deben cambiar ya que llegará un momento que dejarán de ser efectivos.

Tampoco es bueno tener utensilios viejos que ya no usamos o que están rotos, así como sartenes que también has dejado de usar, comida que veas que tiene polillas o gorgojos, cualquier elemento que obstruya el fregadero, guantes viejos o rotos, manteles viejos que además tengan manchas que nunca has logrado quitar, accesorios y moldes de repostería que no usas, utensilios que tengas repetidos o especias que lleven mucho tiempo guardadas y seguramente ya no condimentan nada.

Con una limpieza profunda y la eliminación de lo innecesario, lograrás una cocina más funcional, organizada y agradable. ¡Disfruta de tu espacio de cocina renovado!.