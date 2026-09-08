Tim Spector, epidemiólogo: «Durante años pensé que desayunar cereales con leche desnatada era una opción saludable, pero estaba equivocado»

Durante años, el desayuno considerado más saludable parecía estar bastante claro: un bol de cereales acompañado de leche desnatada. Sin embargo, los últimos estudios sobre nutrición y microbiota intestinal cuestionan esta creencia. Uno de los expertos que más insiste en revisar determinados hábitos alimentarios es Tim Spector, epidemiólogo y profesor en el King’s College de Londres.

En este contexto, el propio Spector reconoce que durante mucho tiempo pensó que desayunar cereales con leche desnatada era una buena opción. Sin embargo, su visión ha cambiado a raíz de la evidencia científica, hasta el punto de calificar aquella elección como una «tontería», al darse cuenta de que reducir las calorías no es necesariamente lo más importante a la hora de valorar si un desayuno es o no saludable.

La opinión de Tim Spector sobre desayunar cereales con leche

«Hace 15 años mi desayuno habitual consistía en leche desnatada y copos de salvado bajos en calorías. Solía pensar que era estupendo y que lo importante eran las calorías, pero los últimos estudios científicos nos dicen que eso es una auténtica tontería. De hecho, este desayuno te da más hambre; no te sacia ni ayuda a tu microbiota intestinal.

Pensaba que era una opción sensata y baja en calorías para empezar el día. Pero cuando analizas desde un punto de vista científico cómo procesa nuestro cuerpo los alimentos, centrarse únicamente en las calorías es perder de vista el panorama general.

Los cereales con leche desnatada pueden parecer ligeros sobre el papel, pero, como se han eliminado las grasas naturales de la leche, no hay nada en el bol que ralentice la digestión. Los cereales refinados y los azúcares de la leche pueden provocar un pico de azúcar en sangre, seguido de una caída brusca. Esa caída repentina es precisamente la razón por la que, unas horas más tarde, te ves buscando algo para picar», señala.

La mejor alternativa

Afortunadamente, existe una alternativa muy interesante para empezar la jornada con energía tanto física como mental. Se trata de un bol completamente diferente, repleto de una amplia variedad de plantas, rico en fibra y polifenoles y con un elevado contenido en grasas. Todos estos componentes envían señales a la microbiota intestinal, que a su vez se comunica con el cerebro para indicarle que la sensación de hambre ya ha desaparecido.

«Un bol de yogur griego entero con frutos rojos, frutos secos y semillas funciona de manera opuesta al de cereales con leche desnatada. Las proteínas del yogur y las grasas de los frutos secos actúan como un freno para el estómago, obligándolo a liberar los alimentos en el organismo de forma lenta y constante.

Esto mantiene estable el nivel de azúcar en sangre, al tiempo que envía una señal directa al cerebro indicando que estás saciado. Añade unas bayas por encima para aportar fibra y una buena dosis de polifenoles (las sustancias químicas de defensa natural de las plantas que alimentan a los microbios intestinales) y tendrás un desayuno equilibrado que te aportará energía y te mantendrá saciado hasta la hora de comer.

Y, lo más importante, debes anteponer siempre la calidad a las calorías. Centrarse únicamente en las calorías supone que toda la energía se comporta de la misma manera en tu interior, pero tu cuerpo no lo ve así. Tu metabolismo es una respuesta endocrina y biológica compleja, no solo una simple balanza que mide las calorías que entran frente a las que salen», explica a Men’s Health.

Beneficios de los frutos rojos para la salud

Los frutos rojos son ricos en una amplia variedad de nutrientes y compuestos bioactivos asociados a distintos beneficios para la salud. Entre los más habituales se encuentran las frambuesas, los arándanos, las grosellas, las fresas y las moras. Cada una de estas frutas proporciona vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes.

Los flavonoides, compuestos bioactivos presentes en los frutos rojos, destacan por sus propiedades antioxidantes. Mientras, los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres implicados en el daño celular y en el proceso de envejecimiento de la piel. Además, determinados nutrientes presentes en estas frutas contribuyen al mantenimiento de una buena salud visual.

Asimismo, su consumo dentro de una alimentación equilibrada puede favorecer unos niveles adecuados de colesterol. Los arándanos, por su parte, se han estudiado especialmente por su posible papel en la prevención de las infecciones urinarias.

A esto hay que sumar que los frutos rojos tienen propiedades neuroprotectoras y se han relacionado con efectos positivos sobre diferentes procesos cognitivos, entre ellos la memoria. Algunas investigaciones también apuntan a una posible influencia favorable sobre el estado de ánimo.

Las fresas y las frambuesas destacan por su contenido en vitaminas C y B, mientras que los arándanos son una fuente de vitamina C y las moras aportan vitaminas C y E. Además, estas frutas contienen minerales importantes como potasio, calcio, hierro y fósforo.