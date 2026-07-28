Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz 1979, sobre la infancia: «Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados»

Teresa de Calcuta es, para buena parte del mundo, sinónimo de entrega y sacrificio. Su figura sigue citándose décadas después de su muerte, sobre todo cuando se habla de infancia, familia o vulnerabilidad. No hace falta profesar ninguna religión para reconocer el peso de sus palabras.

Precisamente una de esas frases, dedicada a los más pequeños, se repite en redes sociales, libros de citas y homenajes cada vez que se habla del valor de la niñez. Pocas veces, sin embargo, se explica de dónde viene ni qué quiso decir exactamente Teresa de Calcuta con ella.

¿Por qué Teresa de Calcuta comparó a los niños con las estrellas?

La frase «Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados» surge, según recogen distintas recopilaciones de sus palabras, como respuesta y contracara a un argumento que ella escuchaba con frecuencia: la idea de que en el mundo sobran niños.

Su réplica solía ir acompañada de otra imagen igual de directa: «¿Cómo puede haber demasiados niños? Eso es como decir que hay demasiadas flores».

Para Teresa de Calcuta, cada niño tenía el mismo valor irrepetible que una estrella en un cielo nocturno. Ninguna sobra, ninguna ocupa el lugar de otra. Detrás de esa imagen hay una defensa muy concreta: la vida humana nunca es un problema que resolver, sino algo que proteger, sea cual sea su origen o su número.

Esa misma convicción atravesó buena parte del discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de la Paz, donde defendió sin matices el valor de la vida desde su inicio, en un momento en el que ese debate ya dividía a buena parte de Occidente.

La infancia que Teresa de Calcuta conoció en los callejones de la India

Sus palabras sobre los niños están justificadas a través de su propia experiencia. Teresa de Calcuta fundó en 1950 las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a los enfermos, los moribundos y los huérfanos de Calcuta, la ciudad india que le dio nombre.

Con el tiempo, la orden abrió los llamados Shishu Bhavan, hogares donde recogía a recién nacidos abandonados en la calle o en la puerta de sus centros.

Esa experiencia diaria (bebés dejados en cajas, niños sin familia, madres sin recursos) es la que sostiene una frase que, sacada de contexto, podría sonar casi ingenua. Quien la pronunció había cargado en brazos a muchos de esos niños antes de compararlos con estrellas.

Por eso sus recopilaciones de citas suelen incluir otra frase suya en la misma línea: «Muchas veces basta una palabra o una mirada para llenar el corazón de un niño». Se puede apreciar que la grandeza, según su forma de pensar, no estaba en los gestos grandes, sino en la atención sostenida a lo pequeño.

El Nobel de la Paz de 1979 que prefirió donar a los pobres

El 17 de octubre de 1979 se anunció que Teresa de Calcuta recibiría el Premio Nobel de la Paz por su trabajo humanitario en la India. La ceremonia se celebró el 10 de diciembre de ese año en Oslo, y fue el propio rey Olaf V de Noruega quien le entregó la medalla, el diploma y una dotación económica de unas 800.000 coronas noruegas.

Lo llamativo no fue tanto recibir el premio como lo que hizo después. Teresa de Calcuta pidió que se cancelara el banquete tradicional que se organiza para los galardonados y que el dinero previsto para ese evento, unos 192.000 dólares, se destinara directamente a las obras de caridad para los más pobres de Calcuta.

El gesto resume bastante bien su forma de entender el reconocimiento: no como un premio para ella, sino como una herramienta más para seguir sosteniendo a quienes no tenían nada. Fue beatificada en 2003 y canonizada como santa en 2016, casi veinte años después de morir en Calcuta.

¿Por qué esta reflexión de Teresa de Calcuta sigue vigente hoy?

En España, donde la natalidad lleva años cayendo y el debate sobre tener o no tener hijos ocupa titulares con frecuencia, una frase como la de Teresa de Calcuta funciona casi como un contrapeso.

Y ojo, porque la postura católica no pretende zanjar ninguna discusión demográfica ni económica, pero sí recuerda que detrás de cada estadística hay una infancia concreta.

Puede que no haga falta compartir su fe para quedarse con la idea de fondo: ningún niño es un exceso, del mismo modo que ninguna estrella lo es en una noche despejada.

Casi treinta años después de su muerte en Calcuta, esa comparación sigue apareciendo en homenajes, aulas y redes sociales sin perder la fuerza que la empujó.