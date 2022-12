La tendencia viral de Tiktok para despedir el 2022 de la mejor manera

Cuando llega la última noche del año son muchos los ritos y tradiciones que se suelen llevar a cabo, por un lado para dejar atrás todo lo malo que ha podido tener este año y, por otro, para afrontar el nuevo año con la mayor energía y los mejores deseos. Te contamos la tendencia viral en TikTok para despedir el 2022 de la mejor manera y diciendo adiós a todo lo que te ha molestado, dolido o entorpecido en este año que estamos a punto de dejar atrás.

No cabe duda de que TikTok es, a día de hoy, la red social en la que se viralizan los vídeos con un mayor impacto en todo el mundo, vídeos que en cuestión de horas pueden llegar a superar los varios millones de reproducciones y corre como la pólvora por todas las redes y aplicaciones de mensajería. La popular red social china triunfa especialmente con vídeos de retos, trucos y bailes, y gracias al confinamiento por la pandemia tuvo un gran crecimiento en todo el mundo.

El reto viral para despedir 2022 que triunfa en TikTok

En estos últimos días del año se han hecho virales muchos vídeos con las diferentes tradiciones o retos que se proponen para despedir el año en todo el mundo, y se destaca especialmente una nueva tendencia compartida por un joven llamado Paolo (@paolosaldana) en el que muestra lo que él su pareja hicieron para decir adiós a todo lo malo de 2022, lo que más les dolió. Una tendencia que mola un montón… pero que tiene su gran PERO que sin duda hay que modificar para eliminarlo.

En el vídeo compartido por Paolo, él y su novia compran dos platos blancos de cerámica, rotuladores de colores y se van a la playa. Allí, sentados, escribieron en la parte superior el año, 2022, y en el resto del plato fueron escribiendo las cosas que más les habían dolido en el año que está a punto de finalizar y con las que querían terminar de una vez por todas. Una vez todo escrito, se levantaron y estrellaron los platos contra las piedras de la playa… una tendencia viral que puede resultar interesante pero a la que hay que darle una vuelta, ya que todos los añicos de esos platos se quedan ahí para que cualquier persona que pise esa zona se haga múltiples cortes en los pies.

Por mucho que se pretenda recoger los añicos, es completamente imposible llevártelos todos, ya que el plato se parte en muchos pedazos, algunos de ellos tan pequeños que no los ves mezclados con las piedras, por lo que no es posible asegurarte de que tu liberación de Nochevieja no dañará a nadie. Una buena opción sería, por ejemplo, meter ese plato en una doble bolsa plástica, lo suficientemente fina como para permitir que el plato se rompa con la caída y también lo suficientemente fuerte como para que no se rompa por los cortes que puedan producir los añicos de los platos.

Al meterlos en una bolsa, una vez que los rompes te los llevas tal cual y los tiras, así que por un lado cumples con la tendencia viral para despedir 2022 mientras que, por otro, evitas que otras personas se hagan daño por tu culpa.