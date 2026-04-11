Te estafan con los refrescos: un hostelero cuenta todo sobre el truco que utilizan en muchos restaurantes

Todos los negocios tienen sus propios métodos y trucos para aumentar sus ganancias. Es conocido por todos que los supermercados utilizan varias tácticas para que los clientes permanezcan más tiempo en su establecimiento y, por ende, gasten más dinero. Ocurre lo mismo en los hoteles, ya que saben muy bien cómo compensar el buffet libre del que disfrutan los clientes. Pues debes saber que, en el caso de los restaurantes, utilizan un truco con el que timan a los clientes y aumentan las ganancias con los refrescos.

Un vídeo viral en redes sociales presenta a un hostelero junto a su hijo revelando una práctica cuestionable en algunos restaurantes en el pasado para ganar más dinero con las ventas de refrescos. El hostelero explica que, según su experiencia, en el pasado se vendía Coca-Cola a precios muy bajos, llegando incluso a 20 céntimos.

El truco con los refrescos que utilizan algunos restaurantes

En el video, el hostelero expone cómo se llevaba a cabo esta práctica, explicando que se rellenaban botellas de Coca-Cola compradas a bajo coste en grandes superficies y se vendían a los clientes a precios más altos. Su hijo interviene para aclarar que el propósito del video es informativo y no para promover esta conducta.

El hostelero explica cómo se llenaban las botellas con un embudo y se cerraban con un portacoronas para aparentar autenticidad. A pesar de reconocer que esta práctica se realizaba, enfatiza que actualmente no se lleva a cabo, ya que actualmente está controlada por autoridades como la Guardia Civil y Hacienda.

La estrategia para que los clientes gasten más sin darse cuenta

Aunque el truco de los refrescos que utilizaban algunos restaurantes en el pasado ya está erradicado, hay otro método que muchos bares ponen en práctica y es completamente legal.

Es muy habitual que en las raciones falte o sobre una unidad, lo que dificulta una distribución equitativa entre los comensales. Aunque algunos clientes puedan percibirlo como injusto, existe una razón detrás de esta estrategia: maximizar las ventas de raciones.

La clave para comprender este enfoque radica en la aplicación de las matemáticas, ya que los bares emplean una regla numérica basada en los números primos al servir las raciones. Los números primos, aquellos divisibles solo por uno y por sí mismos, como el 2, el 3 y el 5, se utilizan para determinar la cantidad de unidades en una ración.

Cuando se pide una ración en un bar, es probable que el número de unidades sea impar. Sin embargo, dependiendo del número de comensales, el bar podría optar por servir un número par de unidades. Esto genera un «conflicto» en la distribución, incentivando a los clientes a pedir otra ración para equilibrar el excedente o déficit de unidades.

Otro hábito común en muchos bares es ofrecer aperitivos gratuitos, generalmente salados, como patatas, cacahuetes o almendras. Estos snacks no solo son apetecibles cuando se tiene hambre, sino que también generan sed, motivando a los clientes a pedir más bebidas.

Cosas que no deberían cobrar en bares y restaurantes

En un entorno de libre mercado, los bares y restaurantes pueden establecer los precios que consideren oportunos. Por lo tanto, el precio del mismo refresco puede variar de 2 a 6 euros, siendo ambas precios legítimos, siempre y cuando estén claramente detallados en la lista de precios del establecimiento.

Según la OCU, hay una serie de cosas que los establecimientos de hostelería no pueden cobrar sin más a los clientes:

No está permitido aumentar la factura aplicando un 10% adicional al precio de la carta simplemente por sumar el IVA. Según la legislación nacional, la advertencia «IVA no incluido» no está permitida, incluso si aparece en el menú. Los precios comunicados en la carta o lista de precios ya deben incluir el IVA.

Es posible cobrar un suplemento por la terraza en lugar del interior, o por estar en mesa en lugar de en barra. Sin embargo, esto debe indicarse claramente y detallar el coste del servicio en la terraza, especificando la cuantía. No es suficiente con un porcentaje del precio

Cobrar por el servicio o cubierto no es legal; esto debe estar incluido en el precio.

Los establecimientos de hostelería y restauración deben ofrecer de forma gratuita a sus clientes agua del grifo en una jarra, según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Esta ley establece que los establecimientos deben proporcionar agua del grifo, no envasada y de manera gratuita.

No pueden cobrar más por haber hecho una reserva. En caso de cobrar por adelantado una cantidad en concepto de reserva, debería descontarse del importe total.

Por último, les esencial prestar atención a ciertos aspectos: