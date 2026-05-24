Es uno de los apellidos más populares de España y casi nadie conoce su origen: «Hijo de…»

Conocer el origen de un apellido es una manera muy interesante de acercarnos a nuestra historia familiar, ya que cada uno conserva pistas sobre la vida, el lugar de procedencia o incluso la profesión de quienes nos precedieron. En España, la mezcla de influencias latinas, visigodas, árabes y judías, junto con la expansión hacia América durante siglos posteriores, dio lugar a una enorme variedad de apellidos que hoy comparten millones de personas.

Los apellidos más frecuentes en España son García, con 1.449.151 personas y una frecuencia de 29,8 por cada 1.000 habitantes; Rodríguez, con 935.440 y 19,2; González, con 928.024 y 19,1; Fernández, con 899.272 y 18,5; López, con 870.541 y 17,9; Martínez, con 831.584 y 17,1; Sánchez, con 817.196 y 16,8; Pérez, con 777.912 y 16,0; Gómez, con 494.848 y 10,2; y Martín, con 477.403 y 9,8. Les siguen Jiménez, Hernández, Ruiz, Díaz, Moreno, Muñoz, Álvarez, Romero, Gutiérrez y Alonso. También destacan Torres, Navarro, Domínguez, Ramírez, Ramos, Vázquez, Gil, Serrano, Morales, Molina, Suárez, Castro, Blanco, Delgado, Ortega y Ortiz. Entre los puestos siguientes aparecen Marín, Rubio, Medina, Núñez, Castillo, Sanz, Cortés, Iglesias, Santos, Garrido, Guerrero, Lozano, Flores y Cano.

El significado de uno de los apellidos más populares de España

La mayoría de los apellidos españoles pueden agruparse en cuatro categorías principales: patronímicos, toponímicos, derivados de nombres comunes y aquellos relacionados con oficios o profesiones.

Los apellidos relacionados con oficios hacen referencia a la actividad laboral o social del portador o de sus antepasados. Por ejemplo, Herrera significa «herrero», mientras que Pastor hace referencia a quien cuidaba rebaños. También existen variantes adaptadas según la región o la evolución lingüística, como Herrero o Herri.

Los apellidos patronímicos indican el nombre del padre o de un antepasado del que derivan. Un ejemplo muy conocido es Pérez, que significa «hijo de Pedro». Este tipo de apellidos es muy frecuente en España y suele terminar en -ez, -az, -iz, -oz o -uz. En algunos casos también aparecen variantes terminadas en -es, -as, -is, -os o -us.

Los apellidos toponímicos están relacionados con el lugar de origen, residencia o procedencia familiar. Algunos hacen referencia a elementos geográficos o construcciones, como Ríos, Vega, Torres, Medina o Castillo. Este tipo de apellido servía originalmente para identificar a personas vinculadas a un territorio concreto.

Este grupo incluye apellidos basados en características del individuo. Por ejemplo, Rubio hace referencia al cabello claro, mientras que Bravo se relaciona con alguien valiente o decidido. En algunos casos existen pequeñas variantes según la zona o la evolución del idioma.

Patronímicos

El apellido Muñoz es uno de los más antiguos de España y ya aparece documentado en los nombres de algunos de los primeros condes de Castilla durante el siglo IX. Se trata de un apellido patronímico formado a partir del nombre propio Munio y del sufijo «-oz», que significa «hijo de». Por tanto, su significado sería «hijo de Munio».

El origen exacto del nombre Munio no está del todo claro, aunque algunos estudios lo relacionan con antiguas lenguas prerromanas de la Península Ibérica. También existe la teoría de que procede del término vasco «muinoa», que significa «cerro» o «colina». Aun así, ya existen registros históricos del nombre Munio entre nobles y condes castellanos de la Alta Edad Media.

El apellido Muñoz ocupa actualmente el puesto número 16 entre los apellidos más frecuentes de España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024, un total de 284.134 personas lo llevan como primer apellido. Su presencia se concentra principalmente en la mitad sur de la península, con especial implantación en Andalucía y Castilla y León. La provincia de Córdoba es la que reúne un mayor número de personas con este apellido, seguida de Ávila, Segovia, Ciudad Real y Jaén.

Álvarez: «hijo de Álvaro».

Antúnez: «hijo de Antón» o Antonio.

Benítez: «hijo de Benito».

Bermúdez: «hijo de Bermudo».

Blázquez: «hijo de Blasco».

Domínguez: «hijo de Domingo».

Enríquez: «hijo de Enrique».

Estévez: «hijo de Esteban».

Fernández: «hijo de Fernando».

Flórez: «hijo de Floro».

Garcés: «hijo de García».

González: «hijo de Gonzalo».

Gutiérrez: «hijo de Gutierre».

Hernández: «hijo de Hernando».

Ibáñez: «hijo de Iván» o Juan.

Jiménez: «hijo de Jimeno».

Juárez: «hijo de Suero» o Juán/Suárez en algunas variantes antiguas.

López: «hijo de Lope».

Martínez: «hijo de Martín».

Méndez: «hijo de Mendo».

Muñoz: «hijo de Munio».

Núñez: «hijo de Nuño».

Ordóñez: «hijo de Ordoño».

Páez: «hijo de Paio» o Pelayo.

Peláez: «hijo de Pelayo».

Pérez: «hijo de Pedro».

Ramírez: «hijo de Ramiro».

Rodríguez: «hijo de Rodrigo».

Ruiz: «hijo de Ruy» o Rodrigo.

Sánchez: «hijo de Sancho».

Sáenz: «hijo de Sancho» o variante medieval relacionada.

Suárez: «hijo de Suero».

Téllez: «hijo de Tello».

Vázquez: «hijo de Vasco».

Velázquez: «hijo de Velasco».

Yáñez: «hijo de Juan», a través de formas antiguas medievales.

Los apellidos en España empezaron a consolidarse durante la Edad Media, tomando como referencia el nombre del padre, el lugar de origen, la profesión o alguna característica física. Con el paso del tiempo se hicieron hereditarios y pasaron de generación en generación.